Женская сборная Украины с победы стартовала на баскетбольном турнире

Женская национальная сборная Украины успешно стартовала на турнире в Черногории. Матч против местной сборной, который прошел на паркете дворца спорта в Баре завершился со счетом 73:69 (статистика не велась).

В матче приняли участие все баскетболистки, которые находятся в лагере команды, кроме Деандре Мосс, Оксаны Пянтак и Оксаны Фастовой.

Этот поединок прошел в рамках подготовки к чемпионату Европы, который с 27 июня по 7 июля будет проходить в Латвии и Сербии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в групповом раунде Евробаскета-2019 сборной Украины будет противостоять командам Испании, Великобритании и хозяйкам групповой части турнира сборной Латвии.

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