Украинки проиграли Италии в рамках подготовки к Евробаскету

В рамках подготовки к Евробаскету-2019 женская национальная сборная Украины на выезде, в городе Панцано, в контрольном поединке проиграла команде Италии 77:99.

Итальянская сборная лучше начала игру и по итогам первой четверти имела преимущество в восемь баллов. Однако, во второй десятиминутке команда Горана Бошковича сумела выровнять игру и, более того, сократить отставание усилиями лидеров команды.

На большой перерыв сборные ушли при счете 45:40 в пользу хозяек паркета.

Третий период минимально выиграли итальянки - 24:23. Поэтому главная развязка матча была перенесена на заключительную десятиминутку, в которой, к сожалению, наша сборная пропустила слишком много очков и не смогла переломить ход игры в свою пользу.

Лучшей в нашей команде стала Алина Ягупова, которая набрала 28 баллов, 8 подборов и отдала 8 результативных передач. 2 июня команда вернется в Украину и продолжит подготовку к чемпионату Европы, который пройдет с 27 июня по 7 июля. Наши девушки будут противостоять командам Испании, Великобритании и хозяйкам групповой части турнира сборной Латвии.

Напомним, что накануне в первой товарищеской игре с итальянками наши баскетболистки добились победы - 69:66.

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