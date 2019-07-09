Украинец Михайлюк провел яркий матч в Летней лиге НБА

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк провел очередной результативный матч в Летней лиге НБА.
Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, помог своему "Детройту" одержать третью победу подряд в соревнованиях. Жертвой "Пистонс" стали баскетболисты "Индианы", которые уступили – 82:104.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Михайлюк провел на площадке 24 минуты и великолепно проявил себя в подыгрыше. На счету украинца сразу шесть передач. Кроме того, Святослав набрал 10 очков, сделал два подбора и совершил один перехват, завершив игру с показателем полезности "+25" (третий показатель в команде).
Svi Mykhailiuk THREADS THE NEEDLE! 😮— NBA (@NBA) 8 июля 2019 г.
IND/DET on ESPNU pic.twitter.com/rkovssVT9M
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Добавим, что еще один украинец в Летней лиге НБА, Иссуф Санон, провел 13 минут за "Вашингтон" в игре с "Бруклином". Наш соотечественник заработал лишь два очка, а его команда уступила – 85:88.
Как сообщал OBOZREVATEL, национальная мужская сборная Украины по баскетболу получила нового главного тренера.
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