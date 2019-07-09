Украинец Михайлюк провел яркий матч в Летней лиге НБА

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк провел очередной результативный матч в Летней лиге НБА.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, помог своему "Детройту" одержать третью победу подряд в соревнованиях. Жертвой "Пистонс" стали баскетболисты "Индианы", которые уступили – 82:104.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Михайлюк провел на площадке 24 минуты и великолепно проявил себя в подыгрыше. На счету украинца сразу шесть передач. Кроме того, Святослав набрал 10 очков, сделал два подбора и совершил один перехват, завершив игру с показателем полезности "+25" (третий показатель в команде).

Svi Mykhailiuk THREADS THE NEEDLE! 😮



IND/DET on ESPNU pic.twitter.com/rkovssVT9M — NBA (@NBA) 8 июля 2019 г.

Новости Украинца Михайлюка высоко оценили в клубе НБА

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Добавим, что еще один украинец в Летней лиге НБА, Иссуф Санон, провел 13 минут за "Вашингтон" в игре с "Бруклином". Наш соотечественник заработал лишь два очка, а его команда уступила – 85:88.

Как сообщал OBOZREVATEL, национальная мужская сборная Украины по баскетболу получила нового главного тренера.

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