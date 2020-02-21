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21 февраля • обновлено в 10:12
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Украинец Михайлюк провел результативный матч против лидера НБА

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Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк результативно отыграл в матче НБА против лидеров регулярного сезона "Милуоки", но не сумел помочь команде победить – 106:126.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, провел на площадке 28 минут, за которые набрал 7 очков (2/4 двухочковых, 1/5 трехочковых), 5 подборов,2 передачи, 1 перехват при 3 потерях и 1 персональном замечании.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Это поражение стало для "Детройта" пятым подряд и отбросило команду Михайлюка на 12-е место в Восточной конференции.

“Детройт” – “Милуоки” 106:126 (18:32, 23:38, 30:28, 35:28)

“Детройт”: Роуз (12), Макер (11), Снелл (10), Думбуя (8), Михайлюк (7) – старт; Вуд (18 + 11 подборов), Браун (16 + 10 подборов + 7 передач), Гэллоуэй (12), Боун (6), Хенсон (6), Найт (0).

“Милуоки”: Я. Адетокумбо (33 + 16 подборов), Миддлтон (28 + 8 подборов), Бледсоу (19 + 6 передач), Б. Лопес (18), Мэттьюз (5) – старт; Р. Лопес (9), Дивинченцо (8), Хилл (4), Уилсон (2), Коннотон (0), Браун (0), Марв. Уильямс (0), Ильясова (0).

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Как сообщал OBOZREVATEL, "Детройт" опубликовал видео, посвященное выступлению Святослава Михайлюка в матче восходящих звезд НБА.

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Тема
НБА
Персона
Святослав Михайлюк
Место
США Детройт
Тег
Детройт Пистонс
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