Украинец Михайлюк продолжил результативную серию в НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк в девятый раз кряду набрал 10 или больше очков в матче НБА, но это не помогло его команде добыть победу над "Кливлендом" – 100:115.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" провел на площадке 26 минут, набрав 13 очков (2/6 двухочковых, 3/7 трехочковых), 2 подбора, 1 передачу при 1 потере мяча и 1 персональном замечании.

Святослав Михайлюк nba.com

Это поражение стало третьим для "Детройта" подряд. Команда Михайлюка рискует остаться без попадания в плей-офф НБА, находясь на 10-м месте в Восточной конференции с 17 победами и 31 поражением.

"Детройт" – "Кливленд" 100:115 (23:24, 22:29, 27:36, 28:26)

"Детройт": Джексон (16), Драммонд (15 + 8 подборов), Михайлюк (13), Мэйкер (9), Думбуя (8) - старт; Моррис (9), Вуд (8), Кинг (3), Браун (8), Гэллоуэй (11).

"Кливленд": Секстон (23 - 5 потерь), Лав (20 + 7 подборов), Томпсон (17 + 11 подборов), Осман (7), Гарлэнд (6) - старт; Уэйд (0), Кук (0), Хенсон (4), Нэнс-младший (10), Маккини (15), Экзам (4), Портер (9).

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче против "Бруклина" Святослав Михайлюк установил три личных рекорда в НБА.

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