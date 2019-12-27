Украинец Михайлюк показал яркую игру в рекордном матче НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк отметился результативной игрой в матче регулярного чемпионата НБА, в котором его клуб дома обыграл "Вашингтон" – 132:102.

Святослав Михайлюк в матче против "Вашингтона"

Этот поединок стал для Михайлюка 26-м в нынешнем сезоне. Воспитанник школы "Черкаських мавп", которую основал Михаил Бродский, третий раз в карьере вышел в стартовом составе и провел на площадке 24 минуты. За это время он отметился 12 очками. Также на его счету 4 передачи, 4 подбора, 1 перехват при 1 потере и 3 фолах.

"Детройт" устроил дальнобойный обстрел кольца "Вашингтона", исполнив рекордные в своей истории 48 трехочковых, 19 из которых попали в цель. "Уизардс" ответили только 7 точными бросками из-за дуги. Украинец сделал 9 попыток забросить издалека, из которых 4 оказались удачными.

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Детройт – Вашингтон 132:102 (31:23, 37:25, 38:28, 26:26)

Детройт: Фрэйзер (17 + 6 передач), Гриффин (14 + 11 подборов), Драммонд (14 + 10 подборов), Михайлюк (12), Снелл (10) – старт; Вуд (22 + 7 подборов), Роуз (15 + 6 передач), Браун (12), Гэллоуэй (6), М-ф Моррис (4), Макер (4), Кинг (2).

Вашингтон: Бил (15), Смит (9), Маинми (5), Бонга (2), Скофилд (0) – старт; Пасечник (17), Макрэй (15), Браун (13), Пэйтон (10), Уильямс (9 + 8 подборов), Мэтьюз (4), Робинсон (3).

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