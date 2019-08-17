Украинец Михайлюк организовал мини-кемп в Черкассах

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк эффектно завершил свои черкасские каникулы. Несколько недель игрок "Детройт Пистонс" провел в родных Черкассах.

Он посещал родную школу, тренировался в родном зале и общался с родными людьми. Сегодня воспитанник местного клуба провел один из самых лучших мероприятий в истории баскетбольной школы "Черкаських Мавп". Он провел дебютный мини-кемп имени Святослава Михайлюка.

Сам двухчасовой тренировочный процесс был построен для семейного круга воспитанников баскетбольной школы "Черкаських Мавп". Около 100 детей из разных юношеских команд нашего клуба приняли участие в этой встрече, которая состоялась в ПС "Будивельник".

Главный организатор спортивного праздника заручился поддержкой всей основы "Черкаських Мавп", которая начала подготовку к новому сезону в Черкассах. Легионеры, старожилы клуба, молодые игроки тренеры и даже персонал клуба – все были задействованы в масштабном тренировочном процессе.

В начале встречи дети услышали небольшую речь от Святослава Михайлюка и главного тренера "Черкаських Мавп" и одного из организаторов кемпа – Максима Михельсона.

"Идея организовать подобный кемп возникла уже давно, - рассказал Максим Михельсон - на сегодня Святослав игрок НБА и живой пример того, как своей работой и настойчивостью можно добиться успеха и вырасти из парня с мечтой в игрока НБА, Евролиги или Суперлиги. Очень надеюсь , что подобные кэмпы будут хорошей семейной традицией школы "Черкаських Мавп". Сегодня нам поможет основа команды, которая попытается передать свой опыт, умения и знания вам".

Все участники мини-кемпа были разбиты на десять групп. Каждая из них имела свою стартовую базу, к примеру это "база дриблингу", "база физподготовки", "база центровых". За каждую из баз отвечали игроки основы "Черкаських Мавп". Полный контроль за выполнением и обучение новых элементов – такими были главные задачи для баскетболистов.

Во время кемпа каждый из участников получил футболку из рук самого Михайлюка. Подарок выглядел не только как игровая форма, а фактически как

В течение всего праздника в зале ДС "Будивельник" была невероятно теплая семейная атмосфера. В завершение встречи Святослав заверил, что кэмпы его имени будут традиционными в Черкассах. И вполне вероятно следующим летом они вырастут в полноценный тренировочный лагерь, который продлится несколько дней.

Финальным аккордом семейной встречи стала короткая автограф и фотосессия не только со Святославом, но и со всеми игроками "Черкаських Мавп".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мадридский "Реал" был невероятно заинтересован в услугах атакующего защитника сборной Украины по баскетболу Святослава Михайлюка.

Воспитаннику "Черкаських Мавп" было сделано предложение о переходе. В 17-летнем возрасте его пригласили посетить столицу Испании, где наш соотечественник встретился с Криштиану Роналду.

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