Украинец Лэнь забил эффектный данк в НБА - видео

Украинский баскетболист Алексей Лэнь сыграл очередной матч в рамках регулярного чемпионата НБА, в котором его "Атланта" уступила на выезде "Нью-Йорку" со счетом 120:143.

Алексей Лэнь в матче "Нью-Йорк" - "Атланта"

В поединке, который проходил в легендарном "Madison Square Garden", Лэнь провел на паркете 24 минуты и за это время набрал 9 очков. Он забил 3/3 двухочковых и 1/2 трехочковых бросков, совершил 5 подборов, допустив 4 потери. В конце третьей четверти украинец исполнил эффектный данк, однако на последнюю четверть он не вышел.

Обзор всех моментов встречи с участием Алексея Лэня:

Нью-Йорк – Атланта 143:120 (41:27, 36:26, 32:31, 34:36)

Нью-Йорк: Барретт (27), М-с Моррис (22), Рэндл (17 + 11 подборов), Ниликина (3), Гибсон (2) – старт; Робинсон (22 + 13 подборов), Нокс (17), Портис (11 + 7 подборов), Дотсон (9), Смит (8), Пэйтон (5 + 9 передач).

Атланта: Янг (42 + 8 передач), Хантер (19), Хертер (14), Паркер (10), Джонс (2) – старт; Картер (15), Реддиш (9), Лэнь (9), Крэбб (0), Бембри (0), Фернанду (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Михайлюк исполнил эффектные трехочковые в НБА.

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