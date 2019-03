Украинец Лэнь вошел в топ бомбардиров в матче НБА

Украинский центровой Алексей Лэнь провел очередной результативный матч в Национальной баскетбольной ассоциации.

Наш соотечественник пробыл 24 минуты на площадке в поединке, в котором его "Атланта" уступила на выезде "Орландо" – 91:101. За это время Лэнь набрал 13 очков, сделал три подбора и отдал одну передачу.

Кроме того, на счету украинца один блок-шот. Украинец стал вторым по результативности в составе своей команды.

🎥@alexlen is going to work leading the team with 9 points at the break.#TrueToAtlanta



presented by @verizon pic.twitter.com/fxRrM0f0Px