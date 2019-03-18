Украинец Лэнь вошел в топ бомбардиров в матче НБА

Украинский центровой Алексей Лэнь провел очередной результативный матч в Национальной баскетбольной ассоциации.

Наш соотечественник пробыл 24 минуты на площадке в поединке, в котором его "Атланта" уступила на выезде "Орландо" – 91:101. За это время Лэнь набрал 13 очков, сделал три подбора и отдал одну передачу.

Кроме того, на счету украинца один блок-шот. Украинец стал вторым по результативности в составе своей команды.

"Орландо" – "Атланта" – 101:91 (28:25, 28:21, 19:22, 26:23)

"Орландо": Вучевич – 27, Гордон – 22, Ивунду – 14, Фурнье – 11, Огастин – 11, Росс – 6, Картер-Уильямс – 5, Берч – 5.

"Атланта": Янг – 20, Лэнь – 13 (5-8 с игры), 3 подбора, 1 передача, 1 блок-шот, Дедмон – 10, Коллинс – 10, Принс – 9, Картер – 8, Бембри – 8, Адамс – 5, Бэйзмор – 5, Хуэртер – 3.

Как сообщал OBOZREVATEL, баскетболист сборной Украины Александр Кобец рассказал о начале карьеры в США.

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