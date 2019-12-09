Украинец Лэнь провел феерический матч в НБА

Украинский баскетболист "Атланты" Алексей Лэнь провел великолепный поединок в рамках регулярного чемпионата НБА и помог своему клубу на выезде одолеть "Шарлотт" со счетом 122:107.

Алексей Лэнь в матче с "Шарлотт"

Проиграв первую половину встречи, "Атланта" отгрузила "Шарлотт" 71 очко после большого перерыва. Украинский центровой, появившись на площадке только во второй половине, оформил второй в сезоне дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

Лэнь провел на площадке 19 минут. Он реализовал четыре двухочковых броска (из 10-ти попыток) и точно пробил свой единственный бросок из-за дуги, дважды исполнял штрафные и оба раза попал в цель. При этом Лэнь отдал 1 передачу, сделал 1 перехват и поставил 1 блок-шот.

"Атланта" находится на 13-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА.

"Шарлотт" - "Атланта" - 107:122 (27:24, 26:27, 30:37, 24:34)

"Шарлотт": Бриджес - 20, Вашингтон - 20, Грэм - 12, Бийомбо - 11, Зеллер - 11, Монк - 9, Розир - 8, Кидд-Гилкрист - 7, Бэйкон - 5, Мартин - 2, Мартин - 2.

"Атланта": Янг - 30, Паркер - 19, Картер - 17, Лэнь - 13, Краббе - 11, Хантер - 10, Хаертер - 9, Реддиш - 5, Бембри - 4, Джонс - 2, Фернанду - 2.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Святолав Михайлюк помог команде добыть победу в НБА.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!