Украинец Лэнь помог команде добыть драматичную победу в НБА

Клуб "Атланта Хокс", в составе которого выступает центровой сборной Украины Алексей Лэнь, одержал непростую победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации над "Филадельфией" — 129:127.

Украинский баскетболист провел на площадке 21 минуту и за это время набрал 14 очков, забив 5 из 8 двухочковых, 1 из 5 трехочковых и один штрафной бросок.

Также в активе нашего соотечественника 4 подборов (2 в нападении), одна результативная передача и 1 блок-шот.

Судьба встречи драматично решилась на последних секундах, когда игрок "Атланты" Трэй Янг забил победный бросок за 0,1 секунды до финальной сирены.

Атланта – Филадельфия 129:127 (34:41, 40:27, 26:32, 29:27)

А: Янг (32 + 11 передач - 6 потерь), Принс (23), Дедмон (17 + 8 подборов), Коллинс (13 + 9 подборов), Хертер (7) - старт; Бембри (6), Картер (3), Лэнь (14), Адамс (5), Андерсон (6), Бэйзмор (3)

Ф: Эмбиид (27 + 12 подборов), Батлер (25), Симмонс (21 + 9 передач + 4 перехватов), Редик (14), Харрис (13 + 9 подборов) - старт; Скотт (9 + 8 подборов), Эннис (8), Марьянович (5), МакКоннелл (5)

Новости Украинец Лэнь установил рекорд результативности в НБА

Как сообщал OBOZREVATEL, воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провел в США очередной матч в Лиге развития (Д-лига) – официальной младшей лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Баскетболист сборной Украины, которого "Детройт" отправил в свой фарм-клуб Д-Лиги "Гранд Рапидс Драйв", сыграл в игре против "Делавэра" (135:144).

О спорте и не только – в нашем Instagram!