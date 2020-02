Украинец Лэнь переходит в новую команду НБА

Украинский центровой "Атланты Хокс" Алексей Лэнь вскоре завершит переход в "Сакраменто Кингз" в рамках обмена, о котором накануне договорились команды.

Как сообщил журналист ESPN Эдриан Войнаровски в Twitter, Джабари Паркер и Алексей Лэнь перейдут в "Сакраменто", а "Атланта" пополнит состав Деуэйном Дедмоном, который уже выступал за команду с 2017 по 2019 год, и смогут выбрать двух дополнительных игроков во втором раунде драфта НБА.

Sacrameto is trading Dewayne Dedmon to Atlanta for Jabari Parker and Alex Len, sources tell @ZachLowe_NBA and me. Atlanta also gets two second round picks.