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7 февраля • обновлено в 08:29
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Украинец Лэнь переходит в новую команду НБА

2.1т
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Украинский центровой "Атланты Хокс" Алексей Лэнь вскоре завершит переход в "Сакраменто Кингз" в рамках обмена, о котором накануне договорились команды.

Как сообщил журналист ESPN Эдриан Войнаровски в Twitter, Джабари Паркер и Алексей Лэнь перейдут в "Сакраменто", а "Атланта" пополнит состав Деуэйном Дедмоном, который уже выступал за команду с 2017 по 2019 год, и смогут выбрать двух дополнительных игроков во втором раунде драфта НБА.

Алексей Лэнь

Алексей Лэнь

В нынешнем сезоне Лэнь принял участие в 40 матчах, проводя на площадке в среднем 18,6 минут, набирая 8,7 очков, 5,8 подборов и 1,1 передач. Украинец стал игроком "Хокс" в 2018 году.

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Как сообщал OBOZREVATEL, одним из последних матчей для Алексея Лэня в майке "Атланты" стал домашний победный поединок против "Клипперс".

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Тема
НБА
Персона
Алексей Лэнь
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