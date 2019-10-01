Украинец Лэнь назвал свою цель на сезон в НБА

Украинский центровой "Атланта Хоукс" Алексея Лэнь выступил на медиа-дне команды и поделился ожиданиями от сезона НБА 2019/20.

"Я с большим энтузиазмом начинаю новый сезон. Я чувствую себя более комфортно. Я уже знаю свою роль, наладил коммуникацию с тренером. Тренер сказал мне делать то же, что и в прошлом сезоне, но с некоторыми дополнениями. Развитие моей игры похоже на строительные блоки, которые складываются в одну конструкцию", - цитирует баскетболиста сборной Украины basket.com.ua.

Украинец признался, что собирается добавить в своей арсенал в этом году.

"В прошлом сезоне я работал над трехочковым броском. Я собираюсь улучшать этот аспект игры. Моя цель на сезон - покорить отметку 40% реализации трехочковых. Кроме того, я работаю над ведением мяча. Я хочу более комфортно ощущать себя по время дриблинга. Я хочу стать еще более ярковыраженным "растягивающим" пятым номером. Если ты умеешь бросать, то должен также хорошо контролировать мяч. Я хочу добавить в свой арсенал качественное ведение мяча", - подытожил Лэнь.

Новости Украинец Лэнь хочет стать самым прогрессирующим игроком НБА

Напомним, что ныне в НБА выступают два баскетболиста из Украины. Святослав Михайлюк играет за "Детройт Пистонс", а Алексей Лэнь – за "Атланта Хокс".

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда украинского баскетбола, игрок клуба НБА "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк прибыв в Украину посетил родные Черкассы.

Атакующий защитник побывал в школе "Черкаських Мавп", основанной Михаилом Бродским, где встретился с молодыми баскетболистами. Михайлюк прочел им мотивирующую лекцию, а также ответил на самые разные вопросы.

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