Топ-игрок НБА заразился коронавирусом

Одна из главных звезд НБА Кевин Дюрант, выступающий за "Бруклин Нетс", вошел в четверку игроков команды, которые заболели коронавирусом.

"Будьте осторожны, заботьтесь о себе и придерживайтесь карантина. Мы пройдем через эти трудности", – цитирует слова Дюранта ESPN, который добавил, что не испытывает симптомов заболевания.

Кевин Дюрант

"Бруклин" не поделился информацией об именах заболевших баскетболистов команды, но отметил, что лишь один из них имеет симптомы коронавируса. Все четверо сейчас находятся в изоляции и получают медицинскую помощь от врачей "Нетс".

Узнав о том, что у нескольких игроков "Бруклина" была выявлена болезнь, руководство "Лос-Анджелес Лейкерс" также приняло решение протестировать своих баскетболистов. Команды встречались между собой перед остановкой сезона НБА.

Как сообщал OBOZREVATEL, одноклубник украинца Святослава Михайлюка по "Детройту" сдал позитивный тест на коронавирус.

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