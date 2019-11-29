Суперлига Пари-Матч: результаты 29 ноября

БК "Днепр" одержал победу над "Черкаськими Мавпами" в очередном матче Суперлиги Пари-Матч.

Команда Дениса Журавлева на паркете СК "Шинник" была сильнее оппонента – 82:70.

Хозяева площадки после вылета из Кубка Европы ФИБА вышли на игру с твердым намерением реабилитироваться в глазах своих болельщиков. С первых же секунд днепряне захватили инициативу и уже в первой четверти "привезли" гостям 17 очков.

БК "Днепр" ФБУ

С началом второй 10-минутки "Днепр" продолжил доминировать, достигнув преимущества в 23 балла. После этого подопечные Журавлева сбавили темп, чем тут же воспользовались "Мавпы". Команда из Черкасс совершила рывок 13:6, а после большого перерыва и вовсе сократили отставании до 11 пунктов.

Однако хозяева моментально отреагировали на события и снова бросились в атаку, не дав соперникам вернуться в игру. В итоге "Днепр" добыл седьмую победу в нынешнем розыгрышу Суперлиги Пари-Матч.

"Днепр" – "Черкаськи Мавпы" 82:70 (28:11, 21:23, 22:17, 11:19)

"Днепр": Дугат (3 + 5 передач), Санон (2 + 4 подбора), Глебов (14 + 5 передач), Тимофеенко (12), Корниенко (15 + 14 подборов) — старт; Чумаков (5 + 4 подбора), Шундель (2 + 4 передачи), Закурдаев (14 + 7 передач), Сизов (2 + 6 подборов), Фесенко (11 + 5 блок-шотов), Коломойский.

"Мавпы": Эирингтон (5 + 9 передач + 4 потери), Кольченко (10), Беликов (15), Райт (3 + 4 подбора), Хаджифейзович (20 + 6 подборов) — старт; Ткаченко (3), Руслов, Попов (4), Конев (7), Сергеев (2).

В другом матче игрового дня "Киев-Баскет" на выезде прогнозируемо обыграл главного аутсайдера первенства "Харьковских Соколов" – 68:76.

Хозяева паркета, которые до этого проиграли восемь поединков из восьми, оказали достойное сопротивление участнику еврокубков. Киевляне за счет куража после великолепной победы над "Цмоки-Минск" в Кубке Европы сумели еще в первой четверти заработать преимущество в 13 очков.

Однако подопечные Евгения Мурзина включились в игру и к большому перерыву отыграли половину отставания. В третьей и четвертой четвертях на паркете шла равная борьба, но фаворитам в итоге удалось склонить чашу весов в свою пользу.

"Харьковские Соколы" – "Киев-Баскет" 68:76 (17:23, 21:21, 20:22, 10:10)

"Харьковские Соколы": Джамар (15 + 5 подборов + 6 передач), Джексон (9), Мусиенко (8), Тищенко (13), Тиг (9 + 8 подборов) — старт; Бояркин (4), Тихонов (2), Шаповалов, Тарасенко (6 + 5 подборов).

"Киев-Баскет": Шепард (16 + 4 подбора), Крутоус (4), Хилл (8 + 7 подборов), Павлов (8 + 6 подборов + 4 передачи), Коренюк (5) — старт; Близнюк (6), Кондраков (3), Пустозвонов (10), Эдвин (3 + 4 передачи), Петров (13 + 6 подборов).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" выиграл группу в Кубке Европы ФИБА, оставив за бортом соревнований "Днепр".

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