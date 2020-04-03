Снайпер: в сети опубликовали лучшие моменты украинца Михайлюка в НБА

В сети сделали подборку лучших бросков украинского баскетболиста "Детройта" Святослава Михайлюка в нынешнем сезоне НБА.

Ролик со снайперскими попаданиями нашего соотечественника был опубликован в Twitter Jayhawks In The NBA.

Святослав Михайлюк

Svi Mykhailiuk’s shooting highlights

from his 2nd year in the league🔥🔥🔥 pic.twitter.com/fjnDsD7Y0I — Jayhawks In The NBA (@NBA_Jayhawks) April 1, 2020

Стоит отметить, что в своем втором сезоне в НБА воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, стал игроком стартовой пятерки "Детройта". Теперь он находится на площадке в среднем 22,6 минуты за матч по сравнению с карьерными 17,4 минутами, набирает 9 очков (6,5 очков в среднем за карьеру) и делает 1,9 ассистов. Точность трехочковых бросков у Михайлюка составляет 40,4%.

Что касается его команды, то до приостановки НБА из-за коронавируса "Детройт" находился на третьем месте с конца в Восточной конференции, имея в активе 20 побед при 46 поражениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк ярко выступил в последнем матче перед остановкой сезона против "Филадельфии".

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