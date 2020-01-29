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29 января • обновлено в 20:28
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Следователи обнаружили загадочное явление перед крушением вертолета Брайанта

2.7т
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Следствие, которое занимается авиакатастрофой вертолета в Калифорнии, в которой погиб легендарный баскетболист Коби Брайант, озадачены подробностями крушения транспортного судна.

Место падения вертолета

Место падения вертолета

Перед падением пилот попытался выбраться из слоя облаков, набрав высоту, но вертолет вместо этого резко рухнул вниз, сообщает Reuters.

Между попыткой пилота выбраться на открытое пространство и падением прошло 60 секунд. Предполагаемая скорость падения – 610 метров в минуту. На данный момент следователи не могут сказать, что послужило причиной резкого падения летательного аппарата. Предположительно, никаких поломок у вертолета не было.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Коби Брайант
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Руденко Вован
Руденко Вован
Таких мастеров как Брайант,за всю историю баскетбола,единицы.
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