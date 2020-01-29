Следователи обнаружили загадочное явление перед крушением вертолета Брайанта

Следствие, которое занимается авиакатастрофой вертолета в Калифорнии, в которой погиб легендарный баскетболист Коби Брайант, озадачены подробностями крушения транспортного судна.
Место падения вертолета
Перед падением пилот попытался выбраться из слоя облаков, набрав высоту, но вертолет вместо этого резко рухнул вниз, сообщает Reuters.
Между попыткой пилота выбраться на открытое пространство и падением прошло 60 секунд. Предполагаемая скорость падения – 610 метров в минуту. На данный момент следователи не могут сказать, что послужило причиной резкого падения летательного аппарата. Предположительно, никаких поломок у вертолета не было.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Брайант погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит". Трагедия произошла 26 января вблизи Лос-Анджелеса.
Среди девяти человек, которые находились на борту вертолета, была 13-летняя дочь Брайанта Джанна-Мария Оноре, она же GiGi.
У Брайанта остались три дочки: Наталия Даймэнт 2003 года, Бьянка Белла 2016 года и Капри Коби 2019 года (7 месяцев).
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение аппарата.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы в Калабасасе.
Также СМИ выяснили наиболее вероятную причину крушения – считается, что воздушное судно попало в зону густого тумана.
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