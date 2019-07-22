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Шикарный бросок украинца Михайлюка вошел в топ-5 моментов НБА

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Украинский защитник клуба "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк уверенно отыграл пять матчей в Летней лиге НБА, стабильно показывая высокую результативность.

А трехочковый бросок украинца вошел в топ-5 лучших моментов турнира.

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Как сообщал OBOZREVATEL, "Детройт Пистонс" вместе с украинским защитником Святославом Михайлюком в 1/4 финала Летней лиги НБА уступил "Бруклин Нетс" – 85:105 и прекратили выступление в турнире.

Однако вдохновенная игра украинского баскетболиста не осталась незамеченной и его клуб подготовил видеонарезку лучших моментов игрока на официальной странице в Твиттере.

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Тема
НБА
Персона
Святослав Михайлюк
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