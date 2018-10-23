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Сборная Украины получит мощное усиление в отборе КМ-2019 по баскетболу

1.2тЧитать материал на украинском

В ближайших матчах отбора КМ-2019 сборная Украины получит новое усиление - команду пополнит форвард израильского "Бней Герцлий" Богдан Близнюк.

По нашей информации, на днях с Близнюком в Израиле встречались представители Федерации баскетбола Украины и достигли соглашения о приезде баскетболиста на ближайшие матчи сборной Украины. Речь идет о двух поединках квалификации Кубка мира 2019 против Словении и Испании, что состоятся в ноябре-декабре.

Ранее Близнюк уже фигурировал в расширенной заявке сборной Украины на летние матчи отбора КМ-2019, но позже не попал в основной состав "сине-желтых".

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23-летний Близнюк - один из перспективных украинских баскетболистов с опытом игры в США. Уроженец Луцка переехал в Америку еще в детстве и никогда не играл в Украине. Но уже в 19 лет Близнюк начал выступать в Первом дивизионе NCAA за "Восточный Вашингтон" (команду Университета Восточного Вашингтона).

В NCAA Богдану удалось добиться немалых успехов - в 2016-м украинец был избран одним из капитанов команды, попадал в символическую сборную Big Sky (дивизион, состоящий из клубов северо-запада США), а в сезоне 2017/18 в среднем за игру набирал по 21,2 очка за игру. Благодаря своей результативности Богдан может войти в топ-10 самых результативных игроков "Восточного Вашингтона" за всю его историю.

Этим летом Близнюк сначала побывал на просмотре в клубе НБА "Детройт Пистонс", а затем играл в Летней лиге НБА за "Лос-Анджелес Клипперс". Но в июле покинул США и перебрался в Израиль - там баскетболист подписал полноценный контракт с клубом высшей лиги "Бней Герцлия" из города Герцлия. В нынешнем сезоне клуб Близнюка идет 9-м в чемпионате Израиля после 3 матчей (4 очка).

Сборная Украины соберется уже в ноябре, чтобы 29 числа сыграть очередной матч квалификации КМ-2019 против Словении (в Запорожье в реконструированной арене "Юность"). А через 3 дня подопечные Евгения Мурзина сразятся в гостях с Испанией. Сейчас украинцы идут 5-ми в группе І отбора, имея в активе 12 очков и проигрывая четвертую позицию Черногории только по разнице мячей.

Сборная Украины получит мощное усиление в отборе КМ-2019 по баскетболу

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем на сегодня матче отбора на Кубок мира сборная Украины уступила Черногории.

Читайте все новости по теме "Кубок мира по баскетболу" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по баскетболу
Персоны
Богдан БлизнюкЕвгений Мурзин
Объекты
сборная Украины по баскетболуФедерация баскетбола Украины
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