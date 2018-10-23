Сборная Украины получит мощное усиление в отборе КМ-2019 по баскетболу

В ближайших матчах отбора КМ-2019 сборная Украины получит новое усиление - команду пополнит форвард израильского "Бней Герцлий" Богдан Близнюк.

По нашей информации, на днях с Близнюком в Израиле встречались представители Федерации баскетбола Украины и достигли соглашения о приезде баскетболиста на ближайшие матчи сборной Украины. Речь идет о двух поединках квалификации Кубка мира 2019 против Словении и Испании, что состоятся в ноябре-декабре.

Ранее Близнюк уже фигурировал в расширенной заявке сборной Украины на летние матчи отбора КМ-2019, но позже не попал в основной состав "сине-желтых".

23-летний Близнюк - один из перспективных украинских баскетболистов с опытом игры в США. Уроженец Луцка переехал в Америку еще в детстве и никогда не играл в Украине. Но уже в 19 лет Близнюк начал выступать в Первом дивизионе NCAA за "Восточный Вашингтон" (команду Университета Восточного Вашингтона).

В NCAA Богдану удалось добиться немалых успехов - в 2016-м украинец был избран одним из капитанов команды, попадал в символическую сборную Big Sky (дивизион, состоящий из клубов северо-запада США), а в сезоне 2017/18 в среднем за игру набирал по 21,2 очка за игру. Благодаря своей результативности Богдан может войти в топ-10 самых результативных игроков "Восточного Вашингтона" за всю его историю.

Этим летом Близнюк сначала побывал на просмотре в клубе НБА "Детройт Пистонс", а затем играл в Летней лиге НБА за "Лос-Анджелес Клипперс". Но в июле покинул США и перебрался в Израиль - там баскетболист подписал полноценный контракт с клубом высшей лиги "Бней Герцлия" из города Герцлия. В нынешнем сезоне клуб Близнюка идет 9-м в чемпионате Израиля после 3 матчей (4 очка).

Сборная Украины соберется уже в ноябре, чтобы 29 числа сыграть очередной матч квалификации КМ-2019 против Словении (в Запорожье в реконструированной арене "Юность"). А через 3 дня подопечные Евгения Мурзина сразятся в гостях с Испанией. Сейчас украинцы идут 5-ми в группе І отбора, имея в активе 12 очков и проигрывая четвертую позицию Черногории только по разнице мячей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем на сегодня матче отбора на Кубок мира сборная Украины уступила Черногории.