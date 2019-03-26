Стартовал плей-офф Суперлиги Пари-Матч: результаты 26 марта

"Запорожье" одержало первую победу в плей-офф Суперлиги Пари-Матч. На площадке домашнего дворца спорта "Юность" подопечные Валерия Плеханова обыграли команду "Черкаськи Мавпы" 105:87.

Запорожцы уверенно стартовали в поединке и очень быстро оторвались от соперника благодаря рывку 8:1. У победителей регулярного сезона получалось все и в атаке, и в защите. Но черкасщане очень быстро пришли в себя и, сумев дать бой хозяевам, к концу первой десятиминутки вышли вперед.

Запорожье - Черкаськи Мавпы ФБУ

Но во второй четверти "Запорожье" снова включилось в борьбу и оставило соперника далеко позади. До большого перерыва хозяева вели в счете +18. "Мавпы" провалили игру в атаке, то и дело не попадая в кольцо, и позволили победителю регулярного сезона уйти на отдых в статусе безоговорочного фаворита.

Заряженные на успех запорожцы не собирались подпускать соперника. После перерыва хозяева продолжали измываться над чемпионом Украины, сделав разницу в счете +26 и, как только "Мавпы" пытались сокращать безнадежное отставание, "Запорожье" тут же отдалялось от гостей.

Перед заключительной десятиминуткой хозяева уверенно вели в 20 очков. Черкасщане с огромным желанием пытались вернуть интригу в противостояние. Воспользовавшись расслабленностью соперника, "Мавпы" начали приближаться, однако Плеханову удалось вовремя собрать своих подопечных и не позволить им упустить победу.

"Запорожье" – "Черкаськи Мавпы" – 105:87 (25:27, 31:11, 27:27, 22:22)

"Запорожье": Холтон (20 – 4 потери), Кондраков (10 + 8 подборов + 6 передач + 3 перехвата), К. Хилл (15 + 8 подборов + 3 перехвата), Мироненко, Прессли (9 + 2 блок-шота – 7 потерь) – старт; Шевченко (13), Буц, Титов, Трент (35 + 8 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Овдеенко (3)

"Черкаськи Мавпы": Бояркин (9 передач), Кольченко (15 – 4 потери), Отверченко (3), Липовцев (3 + 6 подборов), Скапинцев (2) – старт; Б. Янг (25 + 6 передач), Кокли (13), Ткаченко (12 + 2 блок-шота), Никс (5 + 5 подборов), Чумаков, Воевода (9)

В параллельном поединке "Киев-Баскет" не без проблем обыграл МБК "Николаев". Встреча двух соперников в столичном Дворце спорта завершилась со счетом 82:70.

Четвертая и пятая команды чемпионата Украины продемонстрировали настоящую борьбу на площадке. С первых минут встречи никому не удавалось завладеть комфортным преимуществом. Киевляне теряли мяч в атаке, а их сопернику зачастую не хватало точности. Но в конце второй десятиминутки подопечным Евгения Мурзина удалось нарастить свой отрыв до максимальных во встрече +7.

После перерыва "корабелы" шокировали своего соперника. Взяв игру под свой контроль, гости очень быстро отквитали отставание и даже сумели выйти вперед. Но "Киев-Баскет" оправившись от шока, очень быстро вернул себе преимущество и впервые в игре сделал разницу в счете двухзначной. Перед заключительной десятиминуткой разница в счете составляла +6, но хозяева продолжали отрываться от соперника, понимая цену этой победы.

Гостей на последнюю четверть просто не хватило. Провалы в защите "корабелов" позволили киевлянам комфортно вести в счете +15 и выйти вперед в серии плей-офф Суперлиги Пари-Матч.

"Киев-Баскет" – МБК "Николаев" 82:70 (23:23, 19:13, 22:21, 18:13)

"Киев-Баскет": Горобченко, Крик (21 + 5 подборов + 4 передачи), Крутоус (25), Челован (2 + 8 подборов), Нванкво (13 + 5 подборов + 4 передачи) – старт; Носков (13), Сандул (5 + 7 подборов + 2 блок-шота), Латкович (3 + 6 подборов + 5 передач + 4 потери), Петров (0 + 11 подборов + 5 передач + 2 блок-шота), Луценко.

МБК "Николаев": Зотов (13 + 5 подборов + 9 передач), Попов (6), Омоера (12), Давидюк (7 + 4 перехвата + 2 блок-шота), Адедиран (13 + 7 подборов) – старт; Хохоник (7), Приймак (5), Тонченко (5), Мусиенко (2), Аникиенко.

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