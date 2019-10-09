"Запорожье" дожало "Харьковских Соколов" на последних секундах Суперлиги Пари-Матч

Баскетбольный клуб "Запорожье" добыл тяжелую выездную победу против "Харьковских Соколов" (90:86) в чемпионате Украины в Суперлиге Пари-Матч.

Команда Валерия Плеханова на протяжении всего матча уступала в счете, однако на последних секундах все же переломила ход игры и вырвала трудную победу у неуступчивых соперников.

Активнее матч начали гости из Запорожья Шевченко открыл счет в матче, а Симонс за несколько секунд преимущество своей команды средним броском удвоил. Харьковчане же свои первые баллы набрали лишь на третьей минуте игры усилиями легионера Тига. Ближе к середине четверти уже хозяева сумели захватить инициативу и повели в счете, а после среднего броска от Джамара разница впервые достигла 6 баллов. Завершился первый период со счетом 27:21.

На протяжении всей второй десятиминутки команда Валерия Плеханова пыталась догнать своих соперников, но максимум что вышло у гостей – сократить разницу до одного балла. У Соколов особенно активным был Зак Джексон и Игорь Бояркин, которые своими бросками не позволили соперникам переломить ход игры. Первая половина игры завершилась со счетом 52:47.

Третья десятиминутка продолжилась попытками гостей сравнять счет и выйти вперед, однако Соколы усилиями Козлова и Джамар держали разницу в счете в свою пользу.

Харьковские Соколы — БК Запорожье 86:90 (27:21, 25:26, 21:23, 13:20)

Соколы: Бояркин (8), Джамар (19 + 10 подборов + 4 передачи), Джексон (15), Тарасенко (12 + 6 подборов + 5 передач), Тиг (14 + 8 подборов + 4 передачи) — старт; Тихонов (4), Липовцев, Козлов (6), Жалис (8).

Запорожье: Сталлворт (25 + 4 подборов), Рэндольф (23 + 6 передач), Немцу, Шевченко (9), Симмонс (18 + 8 подборов) — старт; Буц, Кожемякин, Михеев (0 + 6 подборов), Титов, Харрис (11).

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 6 октября, состоялись очередные поединки регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч.

Столичный Киев-Баскет стартовал в первенстве домашней победой над Харьковскими Соколами - 79:71.

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