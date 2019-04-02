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Последняя путевка в полуфинал: анонс Суперлиги Пари-Матч 2 апреля

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В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч во вторник, 2 апреля, определится последний участник полуфинальной стадии.

К "Химику", "Киев-Баскету" и "Запорожью" имеют шансы присоединиться "Днепр" и "Одесса". Именно эти две команды сразятся в решающей игре серии на паркете спорткомплекса "Шинник" в Днепре.

Эту игру можно будет увидеть в эфире телеканала ObozTV. Вашему вниманию анонс матча.

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19:00 Днепр, СК "Шинник". "Днепр" – "Одесса", трансляция – ObozTV, сайт Федерации баскетбола Украины, счет серии до двух побед – 1:1, купить билеты.

"Днепр" – "Одесса"

"Днепр" – "Одесса"

БК "Одесса"

В предыдущих двух встречах команды обменялись домашними победами. "Днепр" мог закрывать серию в выездном поединке, однако пропустил рывок соперника в заключительной четверти и уступил "-8". При этом именно в Одессе подопечные Дениса Журавлева впервые в сезоне пропустили "100+" очков.

Днепряне по-прежнему не могут рассчитывать на своего центрового Кирилла Натяжка, что сужает маневры для ротации тренерскому штабу. В то же время "сине-бело-голубые" уверенно взяли два домашних матча с одесситами в регулярном чемпионате, так что их шансы на продолжение этой победной серии весьма велики.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центровой Алексей Лэнь провел фантастический матч за "Атланту" в чемпионате НБА.

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Тема
Суперлига
Место
УкраинаДнепр
Теги
БК ОдессаБК Днепр
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