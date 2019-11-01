Названы первые участники ОИ-2020 в баскетболе 3х3: где Украина

Международная федерация баскетбола (ФИБА) провела жеребьевку квалификационного турнира по баскетболу 3х3, в котором определятся участники Олимпийских игр-2020 в Токио.

В отборочных олимпийских соревнованиях примет участие и женская сборная Украины.

Сборная Украины по баскетболу 3х3 FIBA

Согласно формуле, 20 команд, претендующих на попадание в Токио, поделены на четыре группы.

Отбор на Олимпиаду-2020. Женщины

Группа A: Франция, США, Германия, Уругвай, Индонезия

Группа В: Иран, Япония, УКРАИНА, Туркменистан, Австралия

Группа С: Нидерланды, Эстония, Беларусь, Венгрия, Шри-Ланка

Группа D: Италия, Тайвань, Чехия, Швейцария, Индия

Квалификационные соревнования пройдут в марте 2020 года в Индии.

Отметим, что всего и от мужчин, и от женщин на Олимпиаде-2020 будут представлены по восемь сборных-участниц. Половина из них уже известны. Напрямую, без участия в отборе на Игры попали у мужчин лучшие страны по рейтингу – Сербия, Россия, Китай, а также Япония как хозяйка Игр. У женщин участницами ОИ-2020 стали четыре лучшие страны по рейтингу – Россия, Китай, Монголия, Румыния.

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Еще по три путевки разыграют в Индии. Также по одной путевке среди мужчин и женщин будут разыграны в апреле 2020-го в специальных квалификационных турнирах для стран, чьи сборные не были представлены на двух предыдущих Олимпиадах в баскетболе 5x5.

Общий квалификационный турнир в Венгрии

Мужчины

Венгрия, Нидерланды, Монголия, Словения, Латвия, Польша.

Ожидания: Бельгия, УКРАИНА, Румыния

Женщины

Венгрия, Нидерланды, Япония, Италия, Иран, Тайвань.

Ожидания: Эстония, Германия, УКРАИНА

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Киев-Баскет" добыл вторую победу в Кубке Европы ФИБА.

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