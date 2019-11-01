Названы первые участники ОИ-2020 в баскетболе 3х3: где Украина

Международная федерация баскетбола (ФИБА) провела жеребьевку квалификационного турнира по баскетболу 3х3, в котором определятся участники Олимпийских игр-2020 в Токио.
В отборочных олимпийских соревнованиях примет участие и женская сборная Украины.
Сборная Украины по баскетболу 3х3
FIBA
Согласно формуле, 20 команд, претендующих на попадание в Токио, поделены на четыре группы.
Отбор на Олимпиаду-2020. Женщины
Группа A: Франция, США, Германия, Уругвай, Индонезия
Группа В: Иран, Япония, УКРАИНА, Туркменистан, Австралия
Группа С: Нидерланды, Эстония, Беларусь, Венгрия, Шри-Ланка
Группа D: Италия, Тайвань, Чехия, Швейцария, Индия
Квалификационные соревнования пройдут в марте 2020 года в Индии.
Отметим, что всего и от мужчин, и от женщин на Олимпиаде-2020 будут представлены по восемь сборных-участниц. Половина из них уже известны. Напрямую, без участия в отборе на Игры попали у мужчин лучшие страны по рейтингу – Сербия, Россия, Китай, а также Япония как хозяйка Игр. У женщин участницами ОИ-2020 стали четыре лучшие страны по рейтингу – Россия, Китай, Монголия, Румыния.
Еще по три путевки разыграют в Индии. Также по одной путевке среди мужчин и женщин будут разыграны в апреле 2020-го в специальных квалификационных турнирах для стран, чьи сборные не были представлены на двух предыдущих Олимпиадах в баскетболе 5x5.
Общий квалификационный турнир в Венгрии
Мужчины
Венгрия, Нидерланды, Монголия, Словения, Латвия, Польша.
Ожидания: Бельгия, УКРАИНА, Румыния
Женщины
Венгрия, Нидерланды, Япония, Италия, Иран, Тайвань.
Ожидания: Эстония, Германия, УКРАИНА
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Киев-Баскет" добыл вторую победу в Кубке Европы ФИБА.
О спорте во всей красе – в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "Баскетбол 3х3" на OBOZREVATEL.