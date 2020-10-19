Названы лучшие игроки второй недели Суперлиги Париматч

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Баскетбол
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Стали известны лучшие игроки второй недели Суперлиги Париматч

Защитник "Прометея" Маркиз Рид стал лучшим игроком второй недели Суперлиги Париматч, 10 матчей которой состоялись с 14 по 18 октября.

Как сообщается на официальной сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), он отлично проявил себя в поединках против "Одессы" (68:55 в пользу его команды) и "Химика" (94:72). В первом матче он набрал 21 очко, сделал 4 подбора, 4 передачи и 2 перехвата. В игре с клубом из Южного на его счету 22 очка, 5 перехватов, 4 передачи, 2 подбора и 1 блок-шот.

Пятерка лучших игроков второй недели Суперлиги Париматч выглядит следующим образом:

Деджуан Граф ("Харьковские Соколы", 1 матч) – 17 очков, 8 передач (Рейтинг эффективности 21)

Маркиз Рид ("Прометей", 2 матча) – в среднем 21.5 очка, 4.0 передачи, 3.0 подбора (РЭ 23.5)

Богдан Близнюк ("Киев-Баскет", 2 матча) – в среднем 8.0 очка, 5.5 передачи, 5.5 подбора (РЭ 16.0)

Виталий Мальчевский ("Запорожье", 2 матча) – в среднем 14.5 очка, 4.5 подбора (РЭ 15.5)

Аверейл Югба ("Тернополь", 2 матча) – в среднем 18.0 очка, 9.0 подбора, 3.0 передачи (РЭ 24.0).

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 16 октября, киевский "Будивельник" в главном матче дня проиграл действующему чемпиону "Днепру", а воскресенье, 18 октября, стало днем сенсаций.

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