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Названо решение по заявке Украины на проведение Евробаскета

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Женский чемпионат Европы по баскетболу 2021 года состоится во Франции и Испании.

Соответствующее решение на специальной церемонии огласил президент Международной федерации баскетбола (ФИБА) Тургай Демирель.

На право организовать первенство континента также претендовала совместная заявка Украины и Швеции, однако для победы ей не хватили несколько голосов.

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Таким образом, летом 2021 года групповые раунды следующего чемпионата Европы среди женских национальных сборных примут Лион и Валенсия, а финальная часть пройдет в Париже.

Отметим, что по плану украино-шведской заявки первая стадия турнира должна была состояться в Запорожье и Стокгольме, а битва за медали — в столице Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Испании во второй раз подряд завоевала "золото" Евробаскета.

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Тема
Евробаскет-2021
Тег
Федерация баскетбола Украины
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