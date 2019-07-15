Названо решение по заявке Украины на проведение Евробаскета

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2021 года состоится во Франции и Испании.

Соответствующее решение на специальной церемонии огласил президент Международной федерации баскетбола (ФИБА) Тургай Демирель.

На право организовать первенство континента также претендовала совместная заявка Украины и Швеции, однако для победы ей не хватили несколько голосов.

Таким образом, летом 2021 года групповые раунды следующего чемпионата Европы среди женских национальных сборных примут Лион и Валенсия, а финальная часть пройдет в Париже.

Отметим, что по плану украино-шведской заявки первая стадия турнира должна была состояться в Запорожье и Стокгольме, а битва за медали — в столице Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Испании во второй раз подряд завоевала "золото" Евробаскета.

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