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1 февраля • обновлено в 20:00
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На Матче звезд Суперлиги Пари-Матч почтили память погибшего Коби Брайанта

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Во время стартовых секунд Матча звезд Суперлиги Пари-Матч Дворец спорта и все баскетболисты на паркете почтили память трагически погибшего экс-игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта.

Как только прозвучал стартовый свисток, игроки остановились, а зрители переполненной киевской арены встали со своих мест и начали аплодировать. В это время на большом экране над площадкой демонстрировали видео в честь легендарного американского баскетболиста.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Матч звезд Суперлиги Пари-Матч впервые с 2012-го прошел в столице Украины и вызвал небывалый ажиотаж среди поклонников оранжевого мяча. В этом поединке Звезды Украины уступила Звездам легиона - 119:126.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Суперлига
Персона
Коби Брайант
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