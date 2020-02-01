На Матче звезд Суперлиги Пари-Матч почтили память погибшего Коби Брайанта

Во время стартовых секунд Матча звезд Суперлиги Пари-Матч Дворец спорта и все баскетболисты на паркете почтили память трагически погибшего экс-игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта.

Как только прозвучал стартовый свисток, игроки остановились, а зрители переполненной киевской арены встали со своих мест и начали аплодировать. В это время на большом экране над площадкой демонстрировали видео в честь легендарного американского баскетболиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, Матч звезд Суперлиги Пари-Матч впервые с 2012-го прошел в столице Украины и вызвал небывалый ажиотаж среди поклонников оранжевого мяча. В этом поединке Звезды Украины уступила Звездам легиона - 119:126.

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