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17 февраля • обновлено в 10:23
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На Матче звезд НБА побили рекорд Коби Брайанта - фото, видео

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В Чикаго прошел 69-й Матч звезд НБА. Команда ЛеБрона Джеймса обыграла Команду Янниса Адетокунбо – 157:155.

Перед началом поединка легенда "Лейкерс" Мэджик Джонсон объявил 8 секунд молчания в память о Коби Брайанте и Дэвиде Стерне. Бывший комиссар НБА Дэвид Стерн скончался 1 января на 78-м году жизни после кровоизлияния в мозг. 41-летний Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли 26 января в результате крушения вертолета в Калифорнии.

Матч звезд НБА

Матч звезд НБА

Матч звезд проходил в новом формате в честь легенды "Лейкерс" Брайанта. Первые три четверти представляли собой мини-матчи, каждый из которых начинался со счета 0:0. Четвертая четверть проходила без контроля времени до тех пор, пока одна команда не набрала нужное количество очков – сумма набранных баллов победителя первых трех четвертей плюс 24. Под №24 Коби Брайант выступал на протяжении большей части карьеры в НБА.

Матч звезд НБА

Матч звезд НБА

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Команда Адетокунбо неожиданно выиграла первые три четверти –133:124. Концовка получилась очень динамичной и интригующей. Перед Командой ЛеБрона стояла чрезвычайно сложная задача – быстрее соперника добраться до отметки 157 очков при отставании "-9". И ей это удалось. Решающее попадание с линии штрафных на счету одноклубника Леброна по "Лейкерс" Энтони Дэвиса.

ЛеБрон Джеймс в 16-й раз за карьеру вышел в стартовом составе на Матч звезд НБА, что является рекордом. Джеймс обогнал Коби Брайанта, с которым ранее делил первое место (по 15 выходов в старте). Команда ЛеБрона выиграла третий подряд Матч звезд с тех пор, как НБА позволила капитанам самим формировать собственную команду через драфт.

Матч звезд НБА

Матч звезд НБА

Самым результативным игроком показал себя Кавай Леонард (30 очков, 7 подборов), который получил звание MVP Матча звезд. По решению НБА отныне данная награда носит имя Коби Брайанта.

Матч звезд НБА

Матч звезд НБА

Матч звезд НБА

Матч звезд НБА

Матч звезд НБА

Матч звезд НБА

Матч звезд НБА

Матч звезд НБА

Матч звезд НБА

Матч звезд НБА

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЛеБрон Джеймс повторил трюк Коби Брайанта в матче НБА.

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Автор
Денис Карпов
Тема
НБА
Персоны
ЛеБрон Джеймс Коби Брайант
Место
США Чикаго
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