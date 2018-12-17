Михайлюк и Лэнь отметились очками в матчах НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации прошли очередные матчи регулярного чемпионата. К сожалению, команды, за которые выступают украинские баскетболисты Святослав Михайлюк и Алексей Лэнь выступили неудачно.

"Лос-Анджелес Лейкерс" в выездном матче уступил клубу "Вашингтон" - 110:128. Защитник сборной Украины, воспитанник баскетбольной школы "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провел на площадке 28 минут. За это время он набрал 5 очков, совершил 3 подбора, 2 перехвата и сделал результативную передачу.

Не порадовал своих болельщиков и клуб Алексея Лэня "Атланта Хокс", уступившая "Бруклину" 127:144. Украинский центровой отыграл в этой встрече 8 минут, набрав 4 очка, сделав одну результативную передачу и поставив один блок.

Как сообщал OBOZREVATEL, передача защитника сборной Украины Святослава Михайлюка вошла в топ-10 лучших моментов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).