Победа чемпиона: результаты Суперлиги Пари-Матч 8 декабря

В чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч в воскресенье, 8 декабря, проходят очередные четыре поединка второго круга регулярного первенства страны.

"Черкаськи Мавпы" в домашней встречи драматично проиграли действующему чемпиону - южненскому "Химику" (74:81), а БК "Запорожье" был сильнее "Харьковских Соколов" 102:87.

После катастрофы в Киеве, южненцы гораздо лучше начали второй выездной матч, захватили инициативу и не отдавали ее практически до большого перерыва. Намного лучше выглядел Айзея Уильямс, существенно помог команде вернувшийся в "Химик" Кристиан Джонс, а "Мавпы" откровенно долго запрягали и не могли найти подступов к кольцу "Химика".

Впрочем, ближе к большому перерыву ситуация на поле выровнялась и уже хозяева, выйдя из раздевалки, начали диктовать свои условия на паркете и наконец вышли вперед. Однако больше, чем на пять очков, хозяева не оторвались, а трехочковый Михаила Горобченко в последней атаке "Химика" в третьей четверти лишь закрутил интригу (57:56).

Именно с Горобченко на площадке "Химик" сделал рывок 8:0, перевернувший ход матча. В начале четвертой десятиминутки Джонс забил из-под кольца, затем двумя очками отметился Рахимшаиков, после чего четыре балла подряд набрал Горобченко. "Мавпы" тут же сделали ответный мини-рывок, но южненцы дальше играли спереди и держали минимальное преимущество в счете.

Отыграться "Мавпы" не смогли, при этом, грешить хозяева могут только на себя. Кольченко смазал пару очень открытых трехочковых, Райт и Хаджифейзович не могли забить из-под кольца, и даже при промахах "Химика", черкасчане в счете не приближались. Минимальный шанс на спасение "Мавпам" дал трехочковый Ивана Ткаченко за пять секунд до конца, но тут же случился неспортивный фол Беликова на Марченко в ситуации без мяча, и игра на этом по сути закончилась.

"Черкаськи Мавпы" — "Химик" 74:81 (14:19, 23:20, 20:17, 17:25)

Мавпы: Эирингтон (8), Попов (7 + 6 подборов + 3 перехвата), Беликов (14), Райт (6 + 13 подборов + 4 потери), Сергеев — старт; Кольченко (13 + 5 передач), Ткаченко (6), Руслов, Хаджифейзович (15), Конев (5).

Химик: Уильямс (20 + 5 потерь), Рахимшаиков (2), Войналович (6 + 3 блок-шота), Ковалев (2), Угба (6) — старт; Джонс (10 + 9 подборов), Марченко (8), Салливан (20 + 13 подборов), Горобченко (7).

С первых же минут запорожцы задали игре очень высокий темп, в котором "Соколы" допускали большое количество ошибок. Американцы хозяев вчистую выигрывал свои микро-дуэли у оппонентов (в первую очередь, защитники), а украинская часть состава неплохо поддержала их с периметра. Как итог, "Запорожье" создало 12-очковый гандикап уже на старте игры.

"Соколы" собрались и выдали ударный отрезок во второй десятиминутке, когда быстро сократили разницу практически до минимума и даже вышли вперед после трехочкового Тищенко. Агрессия Джексона и Джамара привела к тому, что Валерию Плеханову пришлось брать тайм-ауты и приводить своих парней в чувства. Получилось, но "Соколов" с хвоста сбросить сразу не удалось - на большой перерыв команды ушли при счете 51:45.

В третьей четверти "Запорожью" таки удалось вернуть контроль над игрой. Сталлворт и Рэндольф продолжали разрывать оборону соперника, а внезапным Х-фактором хозяев стал Яков Титов, проведший ударный отрезок в третьей десятиминутке. Семь очков молодого защитника (всего Титов набрал 18, установив личный рекорд результативности) помогли "Запорожью" вернуться к двузначному преимуществу и уже не упустить его в концовке матча.

Уверенная победа "Запорожье", которое прерывает серию неудач. Соколы все еще остаются на дне таблицы.

БК "Запорожье" — "Харьковские Соколы" 102:87 (29:17, 22:28, 24:17, 27:25)

Запорожье: Сталлворт (23 + 5 передач), Рэндольф (20 + 5 подборов + 9 передач), Мироненко (6), Шевченко (0 + 2 подбора), Симмонс (20 + 6 подборов) — старт; Липовцев (9 + 5 подборов), Титов (18), Михеев, Сандул (6).

Соколы: Бояркин (4 + 4 передачи), Джамар (22 + 8 подборов + 4 передачи), Мусиенко (11), Тарасенко (11 + 4 потери), Тихонов (3) — старт; Козлов (3), Тиг (4 + 5 подборов), Джексон (14), Бернетт (9), Тищенко (6 + 5 передач).

Матч "Прометей" - "Днепр" начался в 16:00, а "Киев-Баскет" сыграет с БК "Одессой" в 18:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря "Киев-Баскет" добыл впечатляющую победу над действующим чемпионом страны "Химиком" в очередном поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

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