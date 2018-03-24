Мартовское безумие: игрок сборной Украины с рекордом вышел в 1/4 финала NCAA

Украинский атакующий защитник "Канзаса" Святослав Михайлюк помог своей команде одержать победу в 1/8 финала Мартовского безумия в Национальной студенческой лиге США (NCAA).

Клуб баскетболиста сборной Украины, который считается 1-м номером регионального посева, со счетом 80:76 добыл победу над "Клемсоном".

Михайлюк (крайний справа)

Кроме того Михайлюк повторил рекорд лиги по по количеству точных трехочковых бросков за один сезон (111).

Воспитанник "Черкаських Мавп" вышел в старте и провел на площадке 36 минут. За это время наш соотечественник набрал 9 очков (3/7 двухочковых, 1/4 трехочковых), отдал 4 передачи и совершил 3 перехвата. В пассиве Свята всего 2 потери и 3 фола.

Канзас - Клемсон

Канзас - Клемсон

В четвертьфинале "Канзас" сыграет с "Дюком".

Напомним, что в поединке 1/32 финала Михайлюк с "Канзасом" обыграли 16-ю команду турнира - "Пенсильванию", а в 1/16 финала были сильнее "Сетон Холла".