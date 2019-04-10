"Киев-Баскет" добыл вторую победу в полуфинале Суперлиги Пари-Матч

Столичный "Киев-Баскет" в третьей игре полуфинальной серии чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч обыграл дома БК "Запорожье". Поединок на паркете СК "Меридиан" завершился со счетом – 104:92.

Подопечные Евгения Мурзина уже с первых секунд обозначили, кто хозяин площадки, безраздельно властвуя на всех ее метрах. Резкая и точная атака, совместно с плотным и беспощадным нападением, позволило киевским баскетболистом буквально смять гостей, выиграв четверть 30:17.

После этого игроки "Киев-Баскета" сбавили обороты, чем сразу воспользовался соперник. Раз за разом БК "Запорожье" переигрывал оппонентов под кольцами, выиграв в итоге вторую десятиминутку 29:25.

После большого перерыва победители регулярного сезона смогли навязать свою игру соперникам. "Запорожцы" добавили в защите, стали играть более в силовой манере, не стесняться сдваивать игроков на периметре и это дало результат. Играя на грани фола команда Валерия Плеханова сократила отставание до двух баллов.

В четвертой четверти "Киев-Баскет" сполна воспользовался отсутствием у соперника его лидера - Юрия Кондракова, получившего пять фолов. Столичные игроки не испытали больших проблем, доведя игру до победы.

Четвертая игра серии до трех побед состоится 12 апреля в 19:00 в СК "Меридиан".

Напомним, что в первом матче этой полуфинальной серии Суперлиги Пари-Матч БК "Запорожье" потерпел сенсационное поражение (86:94).

Во второй игре "запорожцы" взяли реванш, переиграв киевлян - 95:83.

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