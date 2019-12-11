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11 декабря • обновлено в 23:04
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"Киев-Баскет" с победы начал 2-й этап Кубка Европы ФИБА

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Столичный "Киев-Баскет" уверенно стартовал на втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА.

В нидерландском Зволле команда Айнарса Багатскиса в 1-м туре обыграла местный "Ландстеде Хаммерс" - 77:68.

Киев-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Киев-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Равная игра шла лишь первые пять минут, пока украинские баскетболисты не взвинтили скорости. Фантастическая игра Кейси Шеппарда, который раз за разом терроризировал кольцо соперников точными бросками, привела к тому, что на большой перерыв команды ушли при счете 28:41 в нашу пользу.

Киев-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Киев-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Во второй половине голландцы попытались переломить ход поединка, и перед началом четвертой четверти преимущество киевлян составлял лишь один пункт.

Однако в концовке вице-чемпионы Украины продемонстрировали великолепный характер и смогли добыть такую нужную победу.

Свой матч 2-го тура "Киев-Баскет" проведет 18 декабря дома против венгерского "Керменда". Начало в 19:00.

"Зволле" (Нидерланды) — "Киев-Баскет" (Украина) — 68:77 (17:17, 11:24, 23:14, 17:22)

Зволле: Схилдер, М. Уокер (7), Дорси-Уокер (20 + 4 перехвата), Далман (11), де Пагтер (4 + 6 подборов) — старт; Д. ван Острум (8 + 7 подборов + 7 передач), Н. ван Острум, Херрази (13), Блейкер (5 + 6 подборов) Главный

Киев-Баскет: Шепард (24 + 5 подборов + 4 передачи), Крутоус (2), Близнюк (9 + 6 подборов), Павлов (12 + 6 подборов), Коренюк (5 – 4 потери) — старт; К. Хилл (7 + 9 подборов), Пустозвонов (5), Эдвин (2 + 5 передач), Петров (11 + 7 подборов)

"Киев-Баскет" с победы начал 2-й этап Кубка Европы ФИБА

Киев-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Киев-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Киев-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Киев-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Киев-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Киев-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Киев-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Киев-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Киев-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Киев-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Киев-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Киев-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Киев-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Киев-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Новости
Матч звезд Суперлиги Пари-Матч: стали известны детали грандиозного баскетбольного шоу

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" в 6-м туре в овертайме обыграв "Цмоки-Минск" финишировал на первом месте в квартете F. Еще один украинский клуб "Днепр" занял четвертую строчку и вылетел из турнира.

Киевляне накануне игры в Зволле не оставил шансов действующему чемпиону Украины "Химику" в Суперлиге Пари-Матч.

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Читайте все новости по теме "Кубок Европы ФИБА" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок Европы ФИБА
Место
Нидерланды
Тег
Киев-Баскет
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