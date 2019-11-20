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20 ноября • обновлено в 07:12
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"Киев-Баскет" – "Левски": анонс матча Кубка Европы, купить билеты

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Столичный "Киев-Баскет" в среду, 20 ноября, проведет невероятно важный матч группового этапа Кубка Европы ФИБА.

Подопечные Айнарса Багатскиса сыграют с болгарском "Левски" во дворце спорта "Венето" в поединке пятого тура турнира. Начало игры – в 19:00.

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Команды являются соперниками в борьбе за второе место в квартете, которое даст возможность продолжить борьбу за трофей. Столичный коллектив в столице Болгарии одержал победу – 76:83.

"Киев-Баскет" – "Левски": анонс матча Кубка Европы, купить билеты

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Перед игрой на своем паркете киевляне не испытывают кадровых проблем. Оправился от повреждения американский легионер Хилл, а новичок команды Коренюк уже адаптировался к новому коллективу.

Для выхода в следующий круг соревнований "Киев-Баскету", как и их соперникам, необходима только победа, что делает предстоящий поединок невероятно интересным и интригующим. При этом хозяева паркета рассчитывают на помощь своих болельщиков.

Киев-Баскет – Левски

Киев-Баскет – Левски

FIBA

"Все идет по плану. Знаем, что делать, как готовиться, на что делать акцент, и делаем это. Главное – знать, что мы играем 40 минут, использовать все то, что делаем сейчас в зале, что готовим сопернику. Команда "Левски" опытная. То, что они в прошлом туре обыграли лидера, тоже о чем-то говорит. Они стали действовать более организованно. Но и мы добавили по сравнению с матчем в Софии. Мы тоже играем в более качественный баскетбол", – прокомментировал предстоящую встречу наставник "Киев-Баскета".

19:00. Киев, ДС "Венето". "Киев-Баскет" – "Левски", прямая трансляция – ObozTV, YouTube-канал Международной федерации баскетбола

Как сообщал OBOZREVATEL, в минувшем туре Кубка ФИБА "Киев-Баскет" проиграл украинское дерби "Днепру".

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Кубок Европы ФИБА
Тег
Киев-Баскет
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