"Киев-Баскет" - "Черкаськи Мавпы": где и почем купить билеты на открытие баскетбольного сезона в Киеве

В субботу, 6 октября, в Киеве стартует новый сезон чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч. Чемпион страны "Черкаськи Мавпы" сразится с "Киев-Баскетом".

Все любители самой красивой игры в мире смогут поддержать свои любимые команды в живую в столичном Дворце спорта. Билеты на принципиальнейшую битву доступны по этой ссылке.

Самый дешевый тикет можно приобрести за 60 грн. Лучшие места в центре стоят 200 грн. Спешите приобрести заветный пропуск на интересную игру. Начало в 14:00.

Отметим, что в борьбе за чемпионский титул Суперлиги Пари-Матч сойдутся восемь команд: "Черкаськи Мавпы", "Днепр", БК "Одесса", "Киев-Баскет", "Политехник", БК "Запорожье", МБК "Николаев" и "Химик".

Напомним, что руководство Суперлиги Пари-Матч решило ввести бонусы для призеров. Денежное вознаграждение от ФБУ впервые в истории турнира получат три медалиста по итогам чемпионата.