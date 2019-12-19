Отклонили апелляцию: ФБУ и Бродский ответили "Днепру"

Исполком Федерации баскетбола Украины (ФБУ) отклонил апелляцию "Днепра" на решение директората чемпионата Украины оштрафовать и дисквалифицировать президента клуба Валерия Кондратьева.

Глава днепрян был наказан за угрозы в адрес арбитра матча с "Киев-Баскетом", который состоялся 1 декабря. Кондратьев был оштрафован на 52 тысячи гривен. Ему также было запрещено посещать две игры команды.

исполком ФБУ ФБУ

"Днепр" решил оспорить решение директората, однако исполком оставил его в силе. При этом президент ФБУ Михаил Бродский отметил недопустимость такого поведения официальных лиц.

"Я благодарен "Днепру" за все эти скандалы. Спасибо, что они есть. Потому что украинскому баскетболу без "Днепра" – никуда. Если убрать "Днепр" из чемпионата, он потеряет 50% интереса. Спасибо Валерию Кондратьеву, что он дает деньги, спасибо Игорю Коломойскому, что он тоже выделяет средства. Но это не повод запугивать судей и дестабилизировать ситуацию. Я им в ноги кланяюсь, потому что знаю, что такое принести из дому свою копейку. И знаю, что это не окупится болельщиками и спонсорами, зная, как это все тяжело делается – годами, десятилетиями. Уважение им за это. Но никакого повода так себя вести не было. И если мы это не остановим, завтра будут трубы и сожженные машины", – сказал Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" добыл вторую победу на втором этапе Кубка Европы ФИБА, переиграв на последней секунде "Керменд".

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