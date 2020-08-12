Финал чемпионата Украины 3х3 с грандиозным призовым фондом состоится в Ивано-Франковске

Федерация баскетбола Украины готовится к Суперфиналу чемпионата Украины по баскетболу 3х3. После четырех региональных туров, которые состоялись в Киеве, Одессе, Каменском и пройдет в эти выходные в Хмельницком пора объявить место главного события чемпионата Украины.

24 августа, в День Независимости Украины, грандиозный финал состоится в Ивано-Франковске. Событие примет площадь Ивана Франко. Часть центральной площади у Драматического театра превратится в настоящий баскетбольный городок. Для удобства команд Суперфинал пройдет на трех профессиональных кортах. На каждом из трех площадок будет работать телевизионная группа, а у зрителей будет уникальная возможность переключать трансляции с кортов.

Общий призовой фонд Финала чемпионата Украины 3х3 составит 115 000 гривен! Из них в мужской категории разыграют 80 000 гривен, а в женской – 35 000.

Каждый из участников основной сетки соревнований получит от организаторов комплект игровой формы.

Мощный старт стал возможным при поддержке наших партнеров и единомышленников в частности официального спонсора - компании "M group Development", соорганизатора турнира - 3х3 Zone и премиум спонсора чемпионата Украины 3х3 – ТМ "Пари-Матч".

Согласно регламенту соревнований в основной сетке турнира примут участие 12 команд. Прямую путевку в Суперфинал чемпионата Украины получают по два финалиста региональных туров чемпионата, которые прошли в Киеве, Одессе, Каменском и Хмельницком. Еще четыре путевки в основную сетку будут разыграны в большом квалификационном турнире, который пройдет в этот же день в Киеве.

Регистрации на Финал чемпионата Украины 3х3

Также на этой же локации должны состояться детские и юношеские соревнования в четырех категориях. Регистрация на юношеское первенство будет открыта с 14 августа.