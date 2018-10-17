"Черкаськи Мавпы" и "Днепр" стартовали в группе Кубка Европы ФИБА

Украинские команды стартовали в групповом раунде Кубка Европы ФИБА. "Днепр" уступил болгарскому "Левски" в Софии со счетом 83:65, а "Черкаськи Мавпы" в непростом поединке не сумели переиграть "Приштину" из Косово 92:82.

Начало встречи черкасские баскетболисты провалили. Косовары стремительно набирали очки и к концу первой четверти оторвались от подопечных Максима Михельсона на 12 баллов. "Мавпы" сумели собраться во второй десятиминутке и почти сравнялись с "Приштиной", однако хозяева далеко украинцев не отпустили. В итоге на большой перерыв наши баскетболисты уходили с отставанием в 8 очков.

Третью четверть "Мавпы" начали очень активно и стали действовать более агрессивно и уверенно. Даже поддержка косоварских болельщиков не помогала "Приштине" перехватить инициативу. В итоге после третьей 10-минутки отставание черкасской команды уменьшилось еще на два очка.

Концовка поединка выдалась очень напряженной. Подопечные Михельсона пытались приблизиться к сопернику, однако "Приштина" продержалась до финального свистка.

Самым результативным игроком "Черкаських Мавп" стал Брендон Янг, на счету которого 21 балл.

Приштина - Черкаськи Мавпы FIBA

Приштина - Черкаськи Мавпы FIBA

Приштина - Черкаськи Мавпы FIBA

Приштина - Черкаськи Мавпы FIBA

Приштина - Черкаськи Мавпы FIBA

Приштина - Черкаськи Мавпы FIBA

Приштина - Черкаськи Мавпы FIBA

Приштина - Черкаськи Мавпы FIBA

Приштина - Черкаськи Мавпы FIBA

Приштина - Черкаськи Мавпы FIBA

Приштина - Черкаськи Мавпы FIBA

"Приштина" (Косово) — "Черкаськи Мавпы" (Украина) 92:82 (27:15, 24:28, 19:21, 22:18)

"Приштина": Андерсон (12 + 11 передач), Бериша (26), Мэйфилд (19 + 9 подборов), Дэвис (15), Букичу (15 + 5 подборов) — старт; Крестинин (5 + 6 подборов), Ругова, Морина.

"Мавпы": Янг (21 + 4 передачи), Кольченко (9 + 6 передач), Ткаченко (8 + 7 подборов), Чумаков (10 + 5 подборов + 4 потери), Скапинцев (6 + 5 подборов) — старт; Артамонов (4), Коукли (16 + 7 подборов), Отверченко (6), Руслов (2).

Другой украинский клуб "Днепр" уступил болгарскому "Левски" в первом матче группового раунда Кубка Европы ФИБА со счетом 83:65. Поединок проходил в Софии на арене "Универсиада".

Начали матч команды ровно: оба соперника по очереди то выступали лидерами, то находились в роли догоняющих. Лишь под конец первой десятиминутки "Левски" удалось выйти вперед благодаря точному трехочковому броску.

Во второй четверти чемпион Болгарии существенно прибавил, не оставив шансов нашим баскетболистам. Невероятная домашняя поддержка на трибунах гнала команду вперед. На большой перерыв "Днепр" уходил, проигрывая 19 очков своему конкуренту. За вторую 10-минутку нашим баскетболистам удалось набрать всего 8 баллов.

После большого перерыва украинцы прибавили и даже сумели немного сократить отставание от своего соперника. Однако на концовку встречи наших ребят не хватило. "Левски" контролировал ход поединка и не позволил нашей команде вернуть интригу в противостояние.

Отметим, что самым результативным в составе "Днепра" стал Кирилл Натяжко, который принес своей команде 11 очков.

Левски - Днепр FIBA

Левски - Днепр FIBA

Левски - Днепр FIBA

Левски - Днепр FIBA

Левски - Днепр FIBA

Левски - Днепр FIBA

Левски - Днепр FIBA

Левски - Днепр FIBA

Левски - Днепр FIBA

Левски - Днепр FIBA

"Левски" (Болгария) – "Днепр" (Украина) – 83:65 (26:23, 24:8, 17:20, 16:14)

"Левски": Ремберт (18), Аврамов (10 + 8 подборов + 4 передачи), Захариев (10 + 7 подборов), Д. Иванов (18 + 6 подборов), К. Иванов (8 + 5 подборов + 7 передач + 2 блок-шота) – старт; Р, Робинсон (10), Мийович (7 + 6 подборов), Великов (2)

"Днепр": Мишула (9 + 4 передачи – 5 потерь), Закурдаев (8), Ревзин (10 + 5 подборов), Тимофеенко (3 + 8 подборов), Кушниров (9) – старт; Шундель (5 + 4 передачи), Кожемякин (8), Натяжко (11 + 5 подборов), В. Прокопенко (2), Бондарчук, Сизов

Как сообщал OBOZREVATEL, "Черкаски Мавпы" пробились в групповой раунд Кубка Европы ФИБА.