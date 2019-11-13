"Днепр" – "Киев-Баскет": анонс украинского дерби в Кубке Европы

В Кубке Европы ФИБА в среду,13 ноября, состоится матч между украинскими командами "Днепр" и "Киев-Баскет".

Игра будет во многом определяющей для днепрян. В трех предыдущих встречах турнира подопечные Дениса Журавлева уступили, и чтобы сохранить шансы на выход в следующий этап им необходимо побеждать.

19:00. Днепр, СК "Шинник". "Днепр" – "Киев-Баскет", трансляция – XSPORT

Решение задачи может усложниться, если игру пропустит защитник Генри Дугат, который продолжает восстанавливаться после травмы. В текущем сезоне Суперлиги Пари-Матч он сыграл в шести матчах, где набирал в среднем 12,3 очка, делал 3,5 подбора и отдавал 3,7 результативной передачи.

К встрече с "Киев-Баскет" днепряне готовятся в хорошем настроении. Накануне команда в национальном чемпионате взяла верх над "Химиком", действующим чемпионом Украины.

А вот киевляне на выезде уступили "Николаеву" и опустились на предпоследнее место в турнирной таблице. Команда Айнарса Багатскиса теперь явно постарается наверстать упущенное в еврокубках, чтобы сохранить за собой второе место в группе и продолжить борьбу за путевку в следующий этап.

"Киев-Баскет" – "Днепр" ФИБА

"У нас была отличная поддержка болельщиков в матче с "Химиком", она зарядила ребят на победу. Залу отдельное спасибо. Надеемся на такую же атмосферу и во время матча с "Киев-Баскетом". Под вопросом участие в игре Генри Дугата. У него травма была еще в Софии. Он делал огромное усилие над собой, играя с поврежденной ногой, это настоящий героический поступок. Надеюсь, что он восстановится к ближайшему матчу, но последнее слово остается за врачами", – прокомментировал встречу наставник днепрян Денис Журавлев.

Отметим, что в первой игре команд в Киеве хозяева были сильнее – 95:88.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист "Киев-Баскета" Илья Заяц вошел в топ-3 мирового рейтинга 3х3.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!