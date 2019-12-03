Данк украинца вошел в топ-3 момента года баскетбола 3х3: видеофакт

Слэм-данк украинца Ивана Ткаченко вошел в топ-10 моментов баскетбола 3х3 в 2019 году по версии ФИБА, заняв в престижном рейтинге третье место.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отметила мощный данк Ткаченко в матче против сборной Катара на чемпионате мира до 23 лет. Сборная Украины завоевала серебряные медали чемпионата, проиграв в финале россиянам.

На втором месте расположился игрок сборной Польши, который исполнил сложнейший бросок из-за дуги, а на первом – представительница Франции, отдавшая элегантную передачу на пустое кольцо.

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Напомним, что баскетбол 3х3 был впервые включен в список олимпийских дисциплин на Играх-2020 в Токио. Женская сборная Украины поучаствует в олимпийской квалификации. Мужская команда тоже сможет сыграть в ней при определенном стечении обстоятельств.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Алексей Лэнь провел результативный матч в НБА и помог своей команде одержать победу над прошлогодними финалистами.

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