"Черкаськи Мавпы" с победы стартовали в финале ЧУ Суперлиги Пари-Матч

Баскетбольный клуб "Черкаськи Мавпы" выиграли в первом матче финальной серии до трех побед чемпионата Украины в Суперлиге Пари-Матч. Подопечные Максима Михельсона в гостях обыграли "Днепр" - 76:75.

В отсутствии травмированного Александра Мишулы, "Днепру" в первой половине игры оказалось очень непросто сдерживать сверхмотивированных "Мавпы", которые впервые в истории пробились в финал.

Было заметно, что "Днепр" играет на надрыве и несмотря на огромную самоотдачу у команды явно не хватало запаса прочности. Черкасщане выглядели более агрессивней и логично завершили вторую четверть с позитивным гандикапом 47:44.

Во второй половине шла жесткая борьба, где то одна, то другая команда выходила вперед, но не более чем на 1-2 очка.

Развязка наступила на последних секундах четвертой четверти. За 12 секунд до конца при счете 75:74 в пользу "Днепра" черкасский баскетболист в борьбе потерял мяч. Судьи после просмотра видеоповтора оставили владение у "Мавп" и Кольченко сольным проходом набрал победные очки.

"Днепр" - "Черкаськи Мавпы" - 75:76 (28:27, 16:20, 16:14, 15:15)

Днепр: Вильховецкий (4), Сизов (5 + 5 подборов), Ревзин (8 + 4 подбора + 4 потери), Глебов (18 + 8 подборов + 5 передач), Тимофеенко (12 + 9 подборов + 4 передачи) — старт; Шундель (15), Закурдаев (10 + 7 подборов), Шевченко (1 + 3 перехвата), Мироненко.

Мавпы: Бояркин (10 + 5 подборов), Кольченко (9), Конев (15 + 11 подборов), Липовцев (4 + 5 подборов), Дэвис (9) — старт; Кобец (13 + 3 перехвата), Конате (6), Беллфилд (5 + 3 передачи), Ткаченко (3).

Счет в серии — 0:1.

Второй поединок финала состоится в четверг, 26 апреля. Начало в 19:00.

Напомним, что в понедельник, 23 апреля, в Суперлиге Пари-Матч стартовала "бронзовая" серия, где в первой игре серии до трех побед "Химик" обыграл МБК "Николаев".