Битва за первое место: "Киев-Баскет" сыграет с "Вентспилсом" в Кубке Европы

Столичный "Киев-Баскет" в среду, 5 февраля, сыграет с латвийским "Вентспилом" заключительный матч второго этапа Кубка Европы ФИБА.

И хотя команда Айнарса Багатскиса ранее уже гарантировала себе место в четвертьфинале, заключительный поединок в группе имеет очень важное значение.

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Соперники разыграют первое место в группе K. Для "Киев-Баскета" первенство в квартете позволит избежать в четвертьфинале встречи с пока главным фаворитом турнира – турецкой "Каршиякою".

Обе команды имеют в своем активе по девять очков. То есть для того, чтобы финишировать первыми, киевлянам необходимо одержать победу с любым счетом. В первом круге украинская команда довольно неожиданно победила на выезде – 78:81.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском Дворце спорта прошел грандиозный Матч звезд Суперлиги Пари-Матч.

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