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3 февраля • обновлено в 14:39
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Битва за первое место: "Киев-Баскет" сыграет с "Вентспилсом" в Кубке Европы

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Столичный "Киев-Баскет" в среду, 5 февраля, сыграет с латвийским "Вентспилом" заключительный матч второго этапа Кубка Европы ФИБА.

И хотя команда Айнарса Багатскиса ранее уже гарантировала себе место в четвертьфинале, заключительный поединок в группе имеет очень важное значение.

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Соперники разыграют первое место в группе K. Для "Киев-Баскета" первенство в квартете позволит избежать в четвертьфинале встречи с пока главным фаворитом турнира – турецкой "Каршиякою".

Битва за первое место: "Киев-Баскет" сыграет с "Вентспилсом" в Кубке Европы

@kyivbasket уже гарантировал себе выход и заслуживают вашу поддержку в борьбе за первое место в группе. Разыгрываем билеты на матч желто-черных с "Вентспилсом". (1 победитель) Условия конкурса: - подписаться на страницу @obozrevatelsport - лайкнуть конкурс - в комментариях укажите свой прогноз на матч Игра: 5.02. 19:00. Дворец спорта. Победитель будет определен 04.02. Ваша страница должна быть открытой. # Обозреватель #photography #instalike #instadaily #instamood #photooftheday #picoftheday # КиивБаскет # КиевБаскет # Киев # баскетбол #basketball #FIBAEurope #FIBA # ФИБА #Ukraine

Публикация от Oboz Sport (@obozrevatelsport)

Обе команды имеют в своем активе по девять очков. То есть для того, чтобы финишировать первыми, киевлянам необходимо одержать победу с любым счетом. В первом круге украинская команда довольно неожиданно победила на выезде – 78:81.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском Дворце спорта прошел грандиозный Матч звезд Суперлиги Пари-Матч.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Кубок Европы ФИБА
Место
Украина Киев
Тег
Киев-Баскет
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