Битва за первое место: "Киев-Баскет" сыграет с "Вентспилсом" в Кубке Европы

Столичный "Киев-Баскет" в среду, 5 февраля, сыграет с латвийским "Вентспилом" заключительный матч второго этапа Кубка Европы ФИБА.
И хотя команда Айнарса Багатскиса ранее уже гарантировала себе место в четвертьфинале, заключительный поединок в группе имеет очень важное значение.
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Соперники разыграют первое место в группе K. Для "Киев-Баскета" первенство в квартете позволит избежать в четвертьфинале встречи с пока главным фаворитом турнира – турецкой "Каршиякою".
@kyivbasket уже гарантировал себе выход и заслуживают вашу поддержку в борьбе за первое место в группе. Разыгрываем билеты на матч желто-черных с "Вентспилсом". (1 победитель) Условия конкурса: - подписаться на страницу @obozrevatelsport - лайкнуть конкурс - в комментариях укажите свой прогноз на матч Игра: 5.02. 19:00. Дворец спорта. Победитель будет определен 04.02. Ваша страница должна быть открытой. # Обозреватель #photography #instalike #instadaily #instamood #photooftheday #picoftheday # КиивБаскет # КиевБаскет # Киев # баскетбол #basketball #FIBAEurope #FIBA # ФИБА #Ukraine
Обе команды имеют в своем активе по девять очков. То есть для того, чтобы финишировать первыми, киевлянам необходимо одержать победу с любым счетом. В первом круге украинская команда довольно неожиданно победила на выезде – 78:81.
Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском Дворце спорта прошел грандиозный Матч звезд Суперлиги Пари-Матч.
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