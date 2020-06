Американский фигурист Риппон не принял извинения олимпийского чемпиона из России

Бывший американский фигурист Адам Риппон, который открыто говорит о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, резко высказался об олимпийском чемпионе-2002 Алексее Ягудине.

Ранее Риппон пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи темнокожим транссексуалам, а россиянин, узнав об этом, ответил: "Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли". Американец незамедлительно отреагировал на слова Ягудина, заявив, что перечислил еще 1000 долларов в вышеуказанный фонд, но на этот раз сделал пожертвование от имени россиянина.

When Olympic gold medalists, Alexei Yagudin, found out I donated to a charity that helps black trans people he said that he COULDNT WAIT for people like me to die. Because of that I feel INSPIRED to donate another $1000 to the @TheOkraProject but this time, in his name. 😘 pic.twitter.com/CG0hkzgBq9