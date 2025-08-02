Знаменитый чемпион-супертяжеловес набросился на Кличко. Видео собрало 1 млн просмотров, обретя вторую жизнь в интернете

Кадры с участием легендарного украинского боксёра Владимира Кличко и одиозного американца Шэннона Бриггса снова взорвали соцсети. Видео, на котором Кличко обливает Бриггса соком в ответ на очередную провокацию, было повторно опубликовано 1 августа 2025 года в соцсети X и за сутки собрало почти миллион просмотров.

Видео дня

Инцидент произошёл 11 лет назад, в период, когда тогда еще 42-летний Бриггс настойчиво добивался поединка с украинцем, устраивая различные перформансы.

2 августа 2014-го экс-чемпион мира без приглашения заявился на обед к Кличко и, как и прежде, пытался вывести его на эмоции. Владимир отреагировал хладнокровно: не вступая в перепалку, он взял стакан холодного сока и вылил его на голову провокатора. Американец в ответ просто осатанел и набросился на украинца. Его остановила охрана.

Это был не единственный эпизод кампании давления со стороны Бриггса. Ранее он уже срывал тренировку Кличко, вмешивался в пресс-конференции и даже создавал волны катером во время водных занятий украинца.

Несмотря на агрессивную настойчивость, Владимир Кличко отказался от боя и позднее заявил, что Бриггс "перешёл черту".

Сам американец неоднократно утверждал в соцсетях, что не остановится, пока не добьётся поединка с одним из самых титулованных чемпионов в истории супертяжёлого веса.

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