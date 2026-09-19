Зеленский подписал указ об учреждении в Украине нового ежегодного спортивного турнира

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении ежегодного турнира "Кубок Президента Украины по рукопашному бою". Глава государства также посетил финальные соревнования в Ивано-Франковской области и наградил победителей и призеров.

Видео дня

В финальной части турнира выступили представители Службы безопасности Президента Украины, Национальной гвардии Украины, Главного управления разведки Минобороны, Государственной пограничной службы и Государственного бюро расследований. Победителями в разделе "Полный контакт" стали Георгий Коновальчук, Сергей Волоха, Артем Вивсяный, Иван Курелару, Данило Мещерин, Максим Шило и Дмитрий Бережный в своих весовых категориях.

В командном зачете первое место заняла команда Службы безопасности Президента Украины, второе место досталось Главному управлению разведки Минобороны, третье место заняла Национальная гвардия Украины.

В разделе "Демонстрация техники" победу одержал Андрей Савенко, вторым стал Руслан Паринов, третьим финишировал Евгений Ноженко.

Во время церемонии награждения Зеленский отметил значение турнира для представителей силовых структур и военных формирований, которые защищают Украину. Президент поблагодарил участников соревнований и поздравил победителей.

Всего турнир объединил 127 спортсменов из 11 государственных институций. Участники соревновались в разделах "Полный контакт", "Демонстрация техники самозащиты" и "Адаптивный спорт".

Впервые в рамках соревнований прошел турнир по адаптивному рукопашному бою среди ветеранов и военнослужащих, получивших ранения во время защиты Украины. Победителем стал Сергей Позняк, второе место занял Дмитрий Потеря, третье место досталось Сергею Лаевскому.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!