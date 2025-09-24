Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась решением ФИФА и УЕФА не отстранять Израиль от соревнований, тогда как российские спортсмены уже несколько лет находятся в изоляции. По её словам, ситуация выглядит несправедливой, а Россия должна срочно добиваться возвращения.

"Им срочно надо направить бумаги, чтобы нас вернули", – заявила заслуженный тренер СССР.

При этом сама Тарасова в эмоциональной форме добавила, что знает только один способ борьбы за справедливость – "дать по морде", хотя и признала, что он "сюда не подходит".

Подобные слова вызвали волну насмешек среди российских болельщиков. Один из фанатов язвительно заметил: "Вашу силу боится только российский народ". Многие не смогли сдержать эмоций от "грозного способа" вернуться в мировой футбол.

"Им срочно надо направить бумаги, чтобы нас вернули" – не, ну так жестоко прям сразу с людьми нельзя. Ядерную бомбу или орешник еще куда ни шло", – стебутся юзеры.

Остальные пользователи Тарасову попросту высмеяли. Многие писали, что "грустно смотреть, как взрослые и уважаемые люди стремительно сходят с ума", а её рассуждения о "страхе" перед Россией назвали оторванными от реальности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Тарасова возмутилась из-за отмены Европейским футбольным союзом (УЕФА) решения о возвращении в свои турниры юношеских сборных России. Она обвинила функционеров в том, что они "ломают жизни детей", цинично забыв о преступлениях ее страны против украинцев.

