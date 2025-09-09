Ярославе Магучих 'предложили большие деньги', чтобы сменить гражданство. Названа 'новая родина' легкоатлетки

Знаменитую украинскую прыгунью в высоту Ярославу Магучих попытались переманить в ряды сборной Катара, предложив ей и её тренеру огромные суммы за смену гражданства. Несмотря на финансовое искушение, легкоатлетка и её наставница отказались от предложения.

23-летняя Магучих, олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира, получила предложение во время соревнований в Дохе в мае. Представители катарской команды обещали украинской спортсменке и её тренеру Татьяне Степановой любые деньги в обмен на выступления за арабскую страну.

"Многие сборные в последние годы пытались переманить нас. Катар предложил большие деньги, чтобы мы перешли к ним", – рассказала Степанова в интервью Yle Urheilulle.

Однако ответ украинской пары был однозначным. Магучих подчеркнула, что для неё важно выступать за Украину: "На международных соревнованиях я выполняю важную миссию как представительница Украины. Хочу, чтобы моя страна была видна миру. Хочу, чтобы люди видели, как мы боремся за свою независимость".

"Мы любим свою страну. Жить за границей для нас не вариант", — добавила тренер.

Практика переманивания спортсменов в богатые нефтяные государства Ближнего Востока, включая Катар и Бахрейн, известна уже несколько десятилетий. Многие африканские атлеты принесли этим небольшим странам международный успех.

Как напоминает спортивный менеджер Юкка Хяркёнен, в 2000-х Катар уже пытался переманить южноафриканского прыгунa Жака Фрайтага, предлагая ему значительные денежные бонусы за смену гражданства. Аналогично кенийский бегун Саиф Саид Шахин сменил гражданство и выиграл два чемпионата мира под флагом Катара.

