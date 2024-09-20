XXXIII летняя Олимпиада в Париже много чем запомнится поклонникам спорта. 10 714 спортсменов из 206 стран оспаривали 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Представители 90 стран вернулись на родину с медалями Олимпиады. Спортсмены 63 стран имеют как минимум одну золотую медаль, завоеванную во Франции.

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Четыре раза звучал гимн Франции в честь побед в олимпийском бассейне пловца Леона Маршана. К четырем золотым наградам он добавил и одну бронзовую. Еще одна представительница плавания, китаянка Чжан Юнфей, завоевала шесть наград: пять из них оказались бронзовыми, еще одна – серебряной. По пять олимпийских наград завоевали в олимпийском бассейне американцы Торри Гаск (3+2+0) и Реган Смит (2+3+0). Такое же количество наград у двух австралийских пловцов Молли О’Каллагана (3+1+1) и Кейли Маккона (2+1+2). В общей сложности пловцы во Франции улучшили четыре мировых рекорда.

И стар, и млад

Самой молодой чемпионкой в истории Олимпиад стала австралийка Ариса Трю. На Играх во Франции золотую медаль в скейтбординге она выиграла в 14 лет и 86 дней. А представительница Германии Изабель Верт стала самой возрастной чемпионкой Олимпиады-2024. В свои 55 лет и 13 дней она выиграла золотую медаль в командных соревнованиях по верховой езде.

Все решилось в последний день

До последнего дня Олимпиады велась напряженная борьба за победу в общекомандном зачете между сборными США и Китая. Баскетболистки сборной США прекрасно понимали, что только их победа в финале над командой Франции выведет олимпийскую команду их страны на первое место. В итоге американки вырвали победу – 67:66.

Это была 40-я золотая медаль, завоеванная американцами во Франции. Она и позволила "штатникам" сохранить за собой первое место в общекомандном медальном зачете. Американцы и китайцы завоевали по 40 золотых медалей, но у американцев было больше серебряных наград.

Вот как выглядит пятерка лучших олимпийских команд:

США – 126 (40+44+42) Китай – 91 (40+27+24) Япония – 45 (20+12+13) Австралия – 53 (18+19+16) Франция – 64 (16+26+22)

Олимпийская сборная США выиграла медальный зачет в 19-й раз в истории.

Дюжина медалистов

О наших олимпийцах. На спортивных аренах Франции украинские спортсмены завоевали 12 медалей (3+5+4), это 22-е место в общекомандном зачете. Это лучший результат по количеству золотых медалей за последние 12 лет. Выше в олимпийском рейтинге, а именно девятой, Украина была на Олимпиаде-1996 в Атланте. Именно там Украина дебютировала на Играх в качестве независимой страны.

Напомню, кто они, наша олимпийская гордость.

"Золото": Ярослава Магучих (прыжки в высоту), Александр Хижняк (бокс), Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Юлия Бакастова (фехтование на саблях);

"Серебро": Сергей Кулиш (стрельба), Илья Ковтун (спортивная гимнастика), Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок (гребля на байдарках и каноэ), Ирина Коляденко (вольная борьба);

"Бронза": Ольга Харлан (фехтование на саблях), Ирина Геращенко (прыжки в высоту), Жан Беленюк (греко-римская борьба), Михаил Кохан (метание диска).

Рекордсменка – Ольга Харлан

Ольга Харлан является обладательницей шести медалей Олимпийских игр. Это самое большое количество медалей среди украинских спортсменов, завоеванных за время Независимости. А Жан Беленюк является обладателем трех олимпийских наград – "серебра" в Рио-2016, "золота" в Токио-2020 и "бронзы" в Париже-2024.

Самой возрастной в олимпийской сборной Украины на Играх-2024 была Елена Костевич (стрельба). Также она установила рекорд – Костевич была участницей шести Олимпиад, причем на первых своих Играх, в Афинах-2004, она завоевала "золото".

Ярослава Магучих стала третьей легкоатлеткой Украины, которая завоевала олимпийское "золото". Она первая наша соотечественница в истории, которая выиграла две медали Олимпийских игр в легкой атлетике. Олимпиада во Франции – вторая в карьере 22-летней прыгуньи в высоту. На Играх-2020 в Токио она стала бронзовой призеркой.

Промчится четыре года. XXXIV Олимпийские игры будет принимать Лос-Анджелес. Надеемся, там успешно выступят наши спортсмены. Вот они, медалисты-рекордсмены Украины на предыдущих Олимпиадах.

6 – Ольга Харлан (фехтование) – 2 "золота", 1 "серебро", 3 "бронзы"

5 – Яна Клочкова (плавание) – 4+1+0

4 – Инна Осипенко-Радомская (гребля на байдарках) – 1+2+1

4 – Елена Костевич (пулевая стрельба) – 1+0+3

3 – Лилия Подкопаева (спортивная гимнастика) – 2+1+0

3 – Юрий Чебан (гребля на каноэ) – 2+0+1

3 – Руслана Таран (парусный спорт) – 0+1+2