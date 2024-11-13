Впервые в истории. ФИФА готовит революционное изменение в правилах футбола

Международная федерация футбола (ФИФА) собирается впервые в истории позволить тренерам запрашивать видеоповторы. ФИФА ожидает разрешение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на продолжение тестирования системы поддержки видео в футболе (FVS), альтернативы VAR, которая дает тренерам возможность обжаловать решение.

Видео дня

Система FVS, которая использовалась на женских чемпионатах мира U20 и U17 в этом году, была одобрена для тестирования IFAB в марте и теперь FIFA хочет расширить ее применение на другие соревнования. Впервые систему опробовали на турнире Blue Stars/FIFA Youth Cup в Цюрихе в мае, а затем — на двух международных турнирах.

В отличие от VAR, где просмотр контролирует только видеоассистент рефери, FVS предоставляет тренерам право брать до двух челленджей за матч, если они считают, что со стороны рефери была допущена ошибка.

"Мы только в начале испытаний, и опыт на женских чемпионатах мира U20 и U17 будет тщательно проанализирован, но пока мы не заметили ничего неожиданного", – сказал Пьерлуиджи Коллина, глава комитета рефери ФИФА, в интервью ESPN.

"Как было согласовано, ФИФА представит отчет на следующем годовом заседании IFAB и запросит разрешения на продление тестов в более широком формате. Несколько членов ассоциаций FIFA уже выразили желание принять участие в испытаниях. Если IFAB разрешит, в следующем году FVS будут использовать на нескольких турнирах", – добавил Коллина.

Система обжалований на данный момент предназначена для использования в лигах с меньшими ресурсами, с количеством камер не более четырех, а не в топ-дивизионах, как Премьер-лига.

"Необходимо четко объяснить, что FVS - это не VAR, очень важно, особенно с точки зрения ожиданий", - сказал Коллина. "Из-за ограниченного количества камер FVS не может показать то, что может показать VAR. Например, офсайды можно обнаружить только тогда, когда они очевидны. Из-за этого решение на поле приобретает большое значение".

FVS работает с ограниченным набором камер до 4–5. При большем количестве камер процесс просмотра может стать длиннее, поскольку, в отличие от VAR, здесь нет официального видеоассистента, отбирающего нужные кадры для просмотра рефери.

С FVS тренер подает запрос на просмотр, а судья идет к краю поля для просмотра повтора эпизода. В отличие от VAR есть только оператор повторов, который подбирает видео, а судья самостоятельно оценивает свое решение без подсказок о наличии явной ошибки.

Коллина добавил: "Несмотря на то, что [женские чемпионаты мира U20 и U17] были первым опытом как для команд, так и для официальных лиц, мы считаем, что результаты были очень положительными. Мы провели инструктаж перед соревнованиями и опросили тренеров после турнира, и FVS была положительно воспринята и признана охраной для использования в будущем".

Коллина отметил, что система вызовов FVS полностью возлагает ответственность на тренеров, и рефери сами не будут инициировать пересмотры.

"Тренеры имеют ограниченное количество челленджей на просмотр - два за матч, и они теряют их, если челлендж неуспешен", - добавил Коллина. "Поэтому они осторожны, чтобы не тратить запросы зря. Может случиться, что тренеры предпримут "последнюю попытку" в конце матча, но это вряд ли создаст тактическое преимущество".

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