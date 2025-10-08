Впервые в истории человечества! Криштиану Роналду установил уникальный мировой рекорд

Лидер арабского "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории человечества, чей капитал достиг отметки в один миллиард долларов, сообщает Reuters. Обновлённый рейтинг Bloomberg Billionaires Index оценил состояние португальской звезды примерно в 1,4 миллиарда долларов.

Финансовый взлёт 40-летнего нападающего связан с новым контрактом, подписанным в июне с саудовским клубом. Его сумма, по данным СМИ, превышает 400 миллионов долларов.

По данным Bloomberg, с 2002 по 2023 год Роналду заработал более 550 миллионов долларов зарплаты. Кроме того, десятилетнее соглашение с Nike приносило ему почти по 18 миллионов в год, а рекламные контракты с Armani, Castrol и другими брендами добавили к состоянию свыше 175 миллионов.

Переход из "Манчестер Юнайтед" в "Аль-Наср" в 2023 году сделал Роналду самым высокооплачиваемым футболистом в истории — его годовой оклад составил 177 миллионов фунтов (около 237,5 миллиона долларов), не считая бонусов и 15% доли в клубе из Саудовской Аравии.

Для сравнения, аргентинец и форвард "Интер Майами" Лионель Месси за карьеру получил более 600 миллионов долларов до вычета налогов.

Статус миллиардера поставил Роналду в один ряд с редким кругом спортсменов, среди которых легенды баскетбола Майкл Джордан, Мэджик Джонсон и Леброн Джеймс, гольфист Тайгер Вудс и теннисист Роджер Федерер.

Сам Роналду отметил, что завершать карьеру пока не собирается:"Я всё ещё горю этим делом, — сказал он на церемонии Portugal Football Globes во вторник. — Семья говорит, что пора закончить, спрашивают, зачем мне тысяча голов, если уже есть девятьсот с чем-то. Но я так не думаю. Я по-прежнему приношу пользу клубу и сборной. Почему бы не продолжить? Уверен, что когда уйду, то сделаю это с чувством, что отдал всё. Да, у меня осталось не так много лет, но я хочу прожить их по максимуму".

Рекорды Криштиану Роналду

100 голов за "Аль-Наср" и рекорд по клубам + сборная В Суперкубке Саудовской Аравии Роналду забил свой 100-й гол за "Аль-Наср" в 113 матчах, став первым игроком в истории, который забивал 100 и более голов за четыре разных клуба и национальную сборную.

Голы на протяжении 24 лет подряд Роналду стал первым футболистом, который забивал как минимум по одному голу ежегодно с 2002-го по 2025-й год — то есть 24 года подряд.

1 миллиард подписчиков в соцсетях Роналду стал первым человеком, чья совокупная аудитория в Instagram, Facebook, Twitter, YouTube и китайских платформах (Weibo, Kuaishou) достигла 1 млрд подписчиков.

60-й хет-трик в карьере В матче против "Норвича" Роналду оформили 60-й хет-трик в карьере (10 из них — за сборную), что стало рекордом среди действующих футболистов.

196 матчей за сборную — мировой рекорд Четвертьфинал ЧМ-2022 с Марокко стал 196-м матчем Роналду за сборную Португалии, что позволило ему сравняться по этому показателю с Бадером Аль-Мутвой (Кувейт).

Наибольшее количество матчей в XXI веке По версии IFFHS, с начала 2001 года Роналду провёл 1145 матчей, став игроком с наибольшим числом игр среди футболистов XXI века — опередив Месси и других.

Рекорды в Лиге чемпионов В одном из матчей группового этапа ЛЧ Роналду стал рекордсменом по числу проведённых игр в турнире (178 матчей). Также ему принадлежат рекорды: лучший бомбардир Лиги чемпионов, лучший ассистент, первый игрок, забивший 100 голов, рекорд по титулу бомбардира шесть раз и др.

100 голов за "Ювентус" быстрее, чем Баджо и Платини Преодолев отметку 100 мячей за "Ювентус" за первые три сезона, Роналду побил рекорд, который раньше удерживали Роберто Баджо и Мишель Платини (они делали это за четыре или пять сезонов).\

