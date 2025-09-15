'Они обнаглели! Кто нас защитит?' В РФ устроили истерику из-за нового отстранения в фигурном катании

Российский тренер по фигурному Даниил Глейхенгауз не был допущен к участию в квалификации к Олимпийским играм 2026 года. Специалист должен был сопровождать Аделию Петросян на турнире в Пекине, который пройдет с 19 по 21 сентября, однако не получил так называемый нейтральный статус.

Видео дня

Об этом информирует пропагандистское информационное агентство ТАСС. Это решение Международного союза конькобежцев (ISU) вызвало приступ гнев у известной тренерки Татьяны Тарасовой, которая набросилась с агрессивными обвинениями на организацию за якобы несправедливые санации в отношении россиян.

"Я даже не могла предположить это, они совершенно обнаглели. Нет у них такой власти, чтобы нашего хореографа, тренера снять с соревнований, они не имеют права это делать, это просто возмутительно. Кто защитит нас, кто этим вопросом займется? Такими темпами наши фигуристы могут одни в итоге на Олимпиаду поехать", – сказала Тарасова.

Отметим, что на Олимпиаде-2026 в фигурном катании россияне смогут выступить только в индивидуальных соревнованиях.

Как сообщал OBOZ.UA, ISU запретил во время квалификационного турнира по фигурному катанию к Олимпийским играм 2026 года поднимать флаги Российской Федерации и Беларуси.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!